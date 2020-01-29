هنا بلدة حزانو السورية الواقعة بالقرب من الحدود التركية، حيث عبرت مئات المركبات حاملة آلاف السوريين الفارّين من جحيم التصعيد العسكري الذي تشهده محافظة إدلب التي تؤوي ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين.
يغادر هؤلاء السوريين بلداتهم وقراهم ومنازلهم حاملين ما تيسّر من فرش وأغطية وملابس وطعام، يغادرون إدلب إثر التصعيد العسكري لقوات النظام وحليفتها روسيا في ريف المحافظة الجنوبي وريف حلب الغربي حيث يمر جزء من الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.
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