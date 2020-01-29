الحوثيون يعلنون استهداف منشآت سعودية إحداها تابعة لأرامكو

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الأربعاء استهدافهم في الأيام الأخيرة منشآت في جنوب السعودية بينها منشأة تابعة لعملاق النفط السعودي أرامكو في جيزان.

وقال المتحدّث باسم قوّات المتمردين يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي في صنعاء "تم استهداف شركة أرامكو في جيزان ومطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهدافا حساسة في العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة".

ولم يوضح سريع متى وقعت هذه الهجمات.

ولم يرد التحالف العسكري بقيادة السعودية دعماً للحكومة في اليمن طلب، على وكالة فرانس برس التعليق.

وبحسب سريع فإن هذه الهجمات جاءت "رداً على التصعيد الجوي للعدوان" خلال المعارك الأخيرة في شرق صنعاء وشمالها بين المتمردين والقوات الموالية للحكومة.

وأدت ضربة غير مسبوقة ضد مجموعة أرامكو النفطية العملاقة في شرق المملكة في أيلول/سبتمبر 2019، إلى تراجع إنتاجها بحوالي النصف لأيام.

أ ب

وقالت واشنطن إنّ إيران هي التي شنت الهجوم، رغم تبنّيه من جانب المتمردين الحوثيين في اليمن الذين تقاتلهم السعودية والإمارات على رأس تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015.

وعلى صعيد آخر، أعلن سريع في المؤتمر الذي بثته قناة المسيرة التابعة للمتمردين إن القوات التابعة لهم قامت بصد هجمات على العاصمة صنعاء وسيطرت على مناطق شرقها وشمالها.

وهذا أول إعلان من جانب المتمردين حول المعارك التي تدور في الأسبوعين الأخيرين في هذه المنطقة.

وقال سريع "تمكنت قواتنا المسلحة من التصدي لمسار عدواني كبير كان يستهدف العاصمة صنعاء، وشنت هجوماً معاكساً أدى إلى تحرير كافة مناطق نهم" مشيراً إلى أنه تم أيضاً "تحرير مديريات بمحافظتي مأرب والجوف، وحررت مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كم مربع".

وبحسب سريع وقع "الآلاف من قوات العدو ما بين قتيل ومصاب وأسير".

والأسبوع الماضي، اعترف وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً محمد المقدشي ضمنياً بتقدم الحوثيين في نهم، وفق ما أوردت وكالة "سبأ" الرسمية.

وتحدث المقدشي في اجتماع مع قادة عسكريين في مأرب، التي تبعد 170 كلم شرق صنعاء، عن "انسحاب تكتيكي لبعض الوحدات العسكرية في بعض المواقع".

وأعرب مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدها الثلاثاء حول اليمن، عن القلق إزاء التطورات السلبية في هذا البلد، كما بحث ضرورة أن تشارك الأطراف مجدداً في عملية سياسية، وفق دبلوماسيين.

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وتصاعدت حدّة المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.