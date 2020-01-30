فيروس كورونا الجديد: 6000 شخص عالقون على متن باخرة إيطالية

قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم، الخميس، إن نحو 6000 مسافر علقوا على متن باخرة سياحية في ميناء تشيفيتافيكيا (وسط إيطاليا) بعدما ارتفعت حرارة امرأة صينية موجودة على متنها ليل أمس.

وقالت الوكالة إن ثمة خوف من تكون المرأة التي جاءت مع زوجها من هونغ كونغ مصابة بفيروس كورونا الجديد، فيما تمّ عزلها على متن الباخرة وأخضعت لاختبارات أجراها طاقم طبي من مستشفى في روما متخصص في الشأن.

وتقول مصادر أنسا إن المرأة تعاني من ضيق في التنفس أيضاً وإن الركاب أمروا بعدم مغادة السفينة. وكان الزوجان قد وصلا إلى ميلانو في إيطاليا في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير.

وبحسب وكالة فرانس برس، تم تبليغ وزارة الصحة الإيطالية عن الحالة صباح اليوم، فقام المستشفى المذكور بإرسال ثلاثة أطباء إلى السفينة وأن نتائج الاختبارات التي أجريت على المرأة تحتاج لساعات.

ويبلغ عدد طاقم السفينة والعاملين فيها 1000 شخص تقريباً.

بدورها قالت شركة "كوستا كروسيري" المشغلة للسفينة إن "الوضع تحت السيطرة" ولم تعطِ تفاصيل إضافية فيما نقلت أنسا عن أحد الركاب قوله "رحلتنا انتهت بكابوس".