قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم إخطارها بظهور عدة حالات الإصابات بفيروس كورونا القاتل، في نهاية شهر كانون الاول/ديسمبر 2019، وإن جميع الحالات مركزة في ووهان عاصمة محافظة هوباي الصينية، وأضافت المنظمة الأممية بأن تلك الحالات ارتبط ظهورها بحالات أخرى للفيروس لم يتم تسجيلها.

وأدى انتشار الفيروس حتى الآن إلى وفاة 170 شخصا في الصين، فيما أصيب أكثر من سبعة آلاف وسبعمائة شخص بالعدوى، أما عدد الأشخاص الخاضغين للمراقبة الطبية في الصين فقد قارب عددهم 60 ألف شخص.

وإزاء احتمال تفاقم الوضع الصحي نحو الأسوأ، شددت عدد كبير من الدول من اجراءات السلامة، ومن الاحتياطات الصحية خاصة بالنسبة للمسافرين. في الأثناء كانت لجنة خبراء تستعد للاجتماع مجددا، حتى تقرر إذا كانت ستزيد من مستوى الانذار بشأن انتشار الفيروس على مستوى عالمي، بعد أن قفز مستوى الوفيات إلى نحو 29% خلال 24 ساعة.