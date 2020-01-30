هجوم أمريكي على التنين الأصفر ومن لندن..

وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، بأنه "التهديد الرئيسي في عصرنا" الذي يتحدى المبادئ الغربية، وذلك خلال لقاء مع نظيره البريطاني دومينيك راب في لندن.

وتأتي كلمة بومبيو في ظلّ توتر بين لندن وواشنطن، بعدما سمحت السلطات البريطانية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا، المشاركة بتطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس على أراضيها.

وأضاف بومبيو أن للصين اقتصاد هائل، يرتبط به الاقتصاد الأميركي بشكل وثيق، وإن ذلك يمثل فرصة هائلة للطرفين للعمل معاً، لكنه قال إن النظام الشيوعي الصيني في ظل حكم الرئيس شي جينبينغ لديه أهداف، لا تتوافق مع القيم الغربية.

وأعلن بومبيو أنه يجب على الحلفاء الغربيين ضمان أن تحكم القرن المقبل، هذه المبادئ الديموقراطية الغربية. وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، اتهم مايك بومبيو الحكومة الصينية بأنها "حكومة معادية" للولايات المتحدة، وقال بعد شهر من ذلك إن الصين "لديها رؤية سلطوية جديدة"، ودعته بكين حينها إلى "التخلي عن تلك الأحكام المسبقة الإيديولوجية، وعقلية الحرب الباردة البالية".