تم سرقة عشرة منحوتات للفنان السريالي الإسباني سلفادور دالي من صالة عرض في ستوكهولم بالسويد، فجر الخميس، وفق ما قاله صاحب المعرض لوكالة فرانس برس.

وقد حطّم اللصوص الباب الزجاجي لمعرض "ألوان" في حي أوسترمالم الراقي في العاصمة السويدية ، واستولوا على المنحوتات التي تتراوح قيمة كل منحوتة ما بين 20 إلى 50 ألف يورو، قبل أن يلوذوا بالفرار في سيارة وفقًا لما أفاد به شهود عيان.

وتشمل التماثيل المسروقة، نماذج برونزية لساعات الفنان المنصهرة المعروفة، والتي يوجد مثلها حوالي 350 قطعة في العالم.

وتندرج المنحوتات البرونزية ضمن مجموعة سويسرية خاصة أعارتها لصالة العرض الفنية.

وقد رجّح صاحب المعرض بيدير إنستروم وجود عدد من اللصوص بسبب الفوضى التي تركوها وراءهم وقد قال:"ربما كانوا يعملون معًا".

على الرغم من قيمة الأعمال، قال إنستروم إن اللصوص قد يواجهون صعوبة في الاستفادة منها.

وأوضح أن اللصوص لم "يسرقوا شهادات المنحوتات، وهو أمر جيد لأنه سيكون من الصعب عليهم كثيرا بيع المنحوتات من دون هذه الوثائق".