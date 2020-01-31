دوري أبطال إفريقيا: صراعُ ثلاثة فرق عربية لانتزاع آخر بطاقتين للدور الربع النهائي

تتنافس أندية الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني السبت على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

ويتصدّر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام النجم الساحلي والهلال.

وحجزت البطاقات الست الأولى عن ربع النهائي عبر مازيمبي الكونغولي الديموقراطي والزمالك المصري (المجموعة الأولى) وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي المغربي (الثالثة) والترّجي التونسي حامل اللّقب والرجاء البيضاوي المغربي (الرابعة).

ويبدو النجم الساحلي مرشحا بقوة لحجز البطاقة الأولى عن المجموعة كونه يستضيف بلاتينيوم الزيمبابوي صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة، فيما يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على الهلال في قمّة نارية بملعب أم درمان.

ويكفي الفريق القاهري، المتوّج 8 مرات بطلاً للمسابقة (رقم قياسي)، التعادل على الأقّل ليضمن تأهله، في حين لا بديل عن الفوز أمام الهلال.

وستكون المباراة الثامنة بين الأهلي والهلال في المسابقة الإفريقية، حيث فاز الأهلي ثلاث مرات مقابل خسارتين وتعادلين، والمفارقة أنّ الأهلي لم يتمكّن في الفوز في أيّ مباراة في أم درمان.

ويدرك "نادي القرن" أنّ زيارته إلى السودان ستكون صعبة للغاية، إذ سيواجه خصماً عنيدا يجيد استغلال عاملي الأرض والجمهور، ويلعب بلا ضغوطات.

وقاد فايلر الأهلي الى صدارة الدوري المصري بالعلامة الكاملة، إلا انّ المشوار القاري للفريق شهد بعض الإهتزازات.

ويعول السويسري على تشكيلة قويّة يقودها ثنائي الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم والظهير التونسي علي معلول، وحسين الشحات كصانع ألعاب وهو اختبره في هذا المركز ضد النجم الساحلي، وفي الهجوم السنغالي أليو بادجي ومحمود كهربا والنيجيري جونيور أجايي.

وخرج من القائمة كل من أحمد الشيخ لإصابته في الحصة التدريبية الأخيرة إضافة إلى صالح جمعة لأسباب فنيّة، ورمضان صبحي لعدم تعافيه بشكل تام من إصابته في العضلة الخلفية.

وقال مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ لقناة النادي: "المباراة ضدّ الهلال مصيرية لمواصلة مشوارنا، مجموعتنا الوحيدة التي تعقّدت حساباتها، جمعنا عشر نقاط ولم نحسم التأهل".

وأضاف: "المباراة ستكون فاصلة، هي الأهّم في مشوارنا في دوري الأبطال، ضد فريق كبير على ملعبه ووسط جماهيره، وأتمنى أن يليق أداء الحكم باسم الناديين".

من جهته، أكد المدرب الفاتح النقر الذي سيشرف على الهلال للمباراة الثانية بعد عودة المصري حمادة صدقي لتدريب سموحة، أنّ فريقه يسعى لحصد بطاقة التأهّل، موضحا أن الفوز على بلاتينيوم في الجولة الماضية أعطى فريقه دفعة معنوية للعبور إلى ربع النهائي.

ويستعيد النقر جهود الثنائي نصر الدين الشغيل وأبوعاقلة عبدالله بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف، كما يعوّل على نجم الفريق أطهر الطاهر ومحمد موسى الضي.

وفي المباراة الثانية، يمتلك النجم الساحلي كل مقومات التفوق على ضيفه بلاتينيوم، إذ يأمل مدرّبه الإسباني خوان كارلوس غاريدو في فوز فريقه وتعثر الأهلي ليضمن فريقه الصدارة.

ويعوّل غاريدو على تشكيلة قوية يقودها إيهاب المساكني والهدّاف الجزائري كريم العريبي ووجدي كشريدة وياسين الشيخاوي.

تفتتح الجولة الأخيرة بلقاء قمة على صدارة المجموعة الثالثة في بريتوريا بين الوداد البيضاوي، وصيف البطل في النسخة السابقة، ومضيفه ماميلودي صنداونز.

ويتصدر ماميلودي برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين أمام الوداد.

ويأمل المدرب الجديد لـ"وداد الأمة" الفرنسي سيباستيان ديسابر في مواصلة الانتصارات بعد الأول على اتحاد العاصمة الجزائري الأسبوع الماضي، برغم موجة الإصابات التي تضرب اللّاعبين حيث انضم اسماعيل الحداد إلى لائحة الغائبين إلى جانب صلاح الدين السعيدي، عبد اللّطيف نصير وأشرف داري.

ويعول ديسابر على هدّاف الفريق الجديد المهاجم الكونغولي الديموقراطي كازادي كاسنغو إلى جانب بديع أووك ووليد الكرتي والحارس أحمد رضى التكناوتي.

في المقابل، يطمح مدرب صنداونز بيتسو موسيماني إلى بقاء فريقه في الصدارة، إذ سيعوّل على نجم الفريق الأوروغوياني غاستون سيرينو.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة عينها يلتقي إتحاد العاصمة مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي.

وفي المجموعة الأولى، يحل الزمالك المصري (8 نقاط) ضيفا على بريميرو أغوستو الأنغولي (3 نقاط)، وصفوفه متخمة بالإصابات، إذ سيفتقد لخدمات كل من طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي ومحمود شيكابالا ومحمود علاء ومحمد أبو جبل وحازم إمام والمغربي أشرف بن شرقي، بعدما فضل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون منحهم راحة لكون المباراة لا تؤثر على تأهل الزمالك، كما أنّه لا يمكنه انتزاع الصدارة من مازيمبي الكونغولي (11 نقطة) صاحب الأفضلية في المواجهتين المباشرتين.

ويلتقي مازيمبي مع زيسكو يونايتد الزامبي (3 نقاط).

وتشهد المجموعة الرابعة مواجهتين هامشيتين بعدما حسم الترجّي التونسي الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين مع الرجاء البيضاوي، وبالتّالي فإنّ مباراتيهما الأخيرتين هي بمثابة تحصيل حاصل.

وسيحل الترجّي، حامل اللقب في النسختين السابقتين، ضيفا على شبيبة القبائل الجزائري، بينما يستضيف الرجاء فيتا كلوب الكونغولي في الدار البيضاء.