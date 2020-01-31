بعد إطلاق صواريخ من غزة...اسرائيل تقصف أهدافا لحماس

قصفت طائرات إسرائيلية أهدافا لحماس في قطاع غزة في ساعة مبكرة الجمعة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر على جنوب اسرائيل، وفق ما أعلن الجيش.

وأُطلقت ثلاثة صواريخ على إسرائيل ليلا لم توقع إصابات. واعترضت الدفاعات الجوية اثنين منها وفق بيان الجيش الاسرائيلي.

وسارعت إسرائيل للرد بضرب أهداف لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقصف الجيش "أهدافا لحماس في جنوب قطاع غزة" وفق البيان.

وعززت إسرائيل قواتها المنتشرة على الحدود مع قطاع غزّة، غداة إعلان خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي رحّب بها الإسرائيليّون ورفضها الفلسطينيّون.

وأطلق صاروخ من غزة مساء الأربعاء ما استدعى ضربات على أهداف لحماس في جنوب غزة.

في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدف الجيش الإسرائيلي قيادياً في الجهاد الإسلامي الذي يعدّ أحد الفصائل المسلحة في القطاع الفلسطيني حيث يعيش نحو مليوني شخص في ظل حصار إسرائيلي خانق.

وردّت الجهاد بإطلاق نحو 450 قذيفة في غضون يومين، لكن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية اعترضت عددا كبيرا منها بحسب الجيش الإسرائيلي الذي استهدف بدوره مواقع للحركة في القطاع.

وأدت المواجهات إلى مقتل 36 فلسطينياً، ولم يقتل أي إسرائيلي.