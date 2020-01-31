تعرف على طريقة صنع شوكولاته حليب النوق

المكونات
• مسحوق حليب النوق
• حبوب الكاكاو
• عسل الأكاسيا
• سكر
• فانيليا البوربون
• زبدة الكاكاو
طريقة العمل
1. تحميص حبوب الكاكاو وإزالة قشورها.
2. عجن حبوب الكاكاو في آلة خاصة.
3. اضافة المكونات الأخرى: عسل الأكاسيا والسكر وفانيليا بوربون وزبدة الكاكاو وحليب النوق المجفف محلي المصدر.
تدخل المكونات في خلاط ذي ذراع دوّار وتعجن حتى تصبح المكونات خليطًا متجانسًا لزجاً لذيد المذاق.
4. الاستمرار في عملية العجن لمدة 12 ساعة.
5. صب شوكولا الحليب في قالب.
6. تدوير القالب (سيؤدي ذلك إلى تبريد الشوكولاته بالشكل المرغوب.)
7. تفريغ القالب من الشوكولاته.
8. الآنن أصبحت شوكولاته حليب اللنوق جاهزة للأكل والتمتع بها.
حقيقة ممتعة: يحتوي حليب النوق على دهون أقل من حليب الأبقار وهو أقرب إلى حليب الأم.