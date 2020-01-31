تعرف على طريقة صنع شوكولاته حليب النوق

حقيقة ممتعة: يحتوي حليب النوق على دهون أقل من حليب الأبقار وهو أقرب إلى حليب الأم.

تدخل المكونات في خلاط ذي ذراع دوّار وتعجن حتى تصبح المكونات خليطًا متجانسًا لزجاً لذيد المذاق.

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