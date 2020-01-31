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الولايات المتحدة الأمريكية

مفاجأة غير متوقعة لرجل اشترى منزلا في ولاية ماريلند الأمريكية

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بقلم:  يورونيوز
ولاية ماريلاند الأمريكية-19 يناير 2019
ولاية ماريلاند الأمريكية-19 يناير 2019   -  
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AP - Patrick Semansky
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في ولاية ماريلاند الأمريكية اشترى رجل منزلا عبر مزاد علني، وعندما دخل إلى المنزل عثر على جثة امرأة، فمن تكون يا ترى؟

أخبرت إدارة شرطة مقاطعة الأمير جورج في ولاية ماريلاند، شبكة إن بي سي نيوز أن جثة المرأة اكتشفت يوم السبت 25 يناير في منزل كانت تقطنه وتم بيعه بعد ذلك.

وقد تم العثور على الجثة من قبل المشتري الذي اشترى المنزل في مزاد علني، حسبما ذكر المصدر.

وكان البيت قد خُتم بقرار قضائي بسبب التوقف عن تسديد مدفوعات الرهن العقاري ما أمكن بيع العقار بالمزاد العلني من قبل البنك. كما أنه يمكن إجراء العديد من المزادات عبر الإنترنت، مما يعني أنه بإمكان المشتري شراء العقار دون الذهاب لرؤيته شخصيًا.

وقال أحد الجيران إن المرأة اعتادت أن تكون لها جدة تعتني بها، لكنها توفيت منذ أكثر من عام.

وأضاف: "عندما توفيت جدتها، أصبحنا نأتي لنطمئن عليها من حين لآخر، وعندما لم نعد نرى أية حركة في المنزل اعتقدنا أنها ذهبت مع العائلة".

وقال جار المرأة المتوفية: "لو علمنا أنها لا تزال في المنزل، كنا سنطرق الباب على الأقل لنطمئن عليها وأن كل شيء على ما يرام."

وقالت إدارة شرطة مقاطعة الأمير جورج إنهم ينتظرون عمل مكتب الفحص الطبي الشرعي لتحديد سبب وفاة المرأة لكنهم يستبعدون حدوث جريمة قتل.

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