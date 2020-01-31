بولندا توقع صفقة شراء 32 مقاتلة من طراز اف-35 بقيمة 4,6 مليارات دولار

وقّعت بولندا الجمعة اتفاقا نهائيا لشراء 32 طائرة مقاتلة من نوع أف-35 في صفقة بقيمة 4,6 مليارات دولار، وذلك بهدف تعزيز سلاحها الجوّي والعلاقات مع واشنطن.

وكانت واشنطن قد صادقت على بيع هذه الطائرات لوارسو في ايلول/سبتمبر 2019. ويتوقع أن يتّم تسليم أولى طائرات الصفقة في غضون أربع سنوات، على أن تحلّ محلّ طائرات ميغ-29 وسوخوي-22 الروسية الصنع.

ويملك سلاح الجو البولندي حاليا خمسين طائرة من طراز اف-16 أمريكية.

ويشمل الإتفاق الذي وقّعه وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك والسفيرة الأمريكية في وارسو جورجيت موباشر، تدريب الطيارين وأجهزة محاكاة طيران ودعم لوجستي.

وقال الرئيس البولندي اندري دودا خلال التوقيع: "إنّه يوم مهم للطيران العسكري البولندي، لامن جمهورية بولندا فقط، ولكن أيضا للأمن في ناحيتنا من أوروبا".

وانتقدت المعارضة شراء طائرات اف-16 معتبرة أنّها باهظة السعر ولا تتلاءم مع احتياجات الجيش البولندي الذي لا يقدر على الإستغلال التام لقدرات الطائرة الأمريكية.

كما أشارت المعارضة إلى أنّ طائرة أف-35 اختيرت بدون أي استدراج عروض وأنّ شراءها ليس مرفقا بأي برنامج تعويض صناعي.

و تعتبر بولندا حليفة وثيقة للولايات المتّحدة التي تحاول تعزيز وجود القوات الأمريكية في الأراضي البولندية .

وفي شباط/فبراير 2019 وقّعت واشنطن ووارسو عقدا بشأن 20 قاذفة صواريخ متنقّلة أمريكية بقيمة 414 مليون دولار.

وفي آذار/مارس 2018 اشترت بولندا نظام باتريوت الأمريكي لتعزيز دفاعها الجوّي في صفقة بقيمةءؤ 4,75 مليارات دولار.