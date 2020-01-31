تعرف على أبرز مراحل بريكست منذ استفتاء عام 2016

في ما يلي أبرز المراحل التي مرت بها عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي منذ استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016 وصولا إلى تحول بريكست إلى واقع ملموس اليوم الجمعة:

"نعم" لبريكست

بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2016 صوت البريطانيون في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

في اليوم التالي أعلن رئيس الحكومة المحافظ والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون استقالته. وتولت من بعده المحافظة تيريزا ماي المشككة بالاتحاد الأوروبي، رئاسة الحكومة.

المادة 50

في 29 آذار/مارس 2017، قامت تيريزا ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتنطلق عملية الخروج بشكل رسمي التي كان يفترض أن تنتهي في 29 آذار/مارس 2019.

رغبة منها في تعزيز موقعها قبل الدخول بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، دعت ماي إلى انتخابات برلمانية مبكرة. لكن نتيجة انتخابات الثامن من حزيران/يونيو 2018 شكلت نكسة لماي التي بات عليها التحالف مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الصغير في إيرلندا الشمالية، لتتمكن من الحكم.

أ ب

الاتفاق الأول

في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أعلنت الحكومة البريطانية أن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا أخيراً إلى مشروع اتفاق، وتمّت الموافقة عليه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر خلال قمة أوروبية.

رفض وإرجاء

في 15 كانون الثاني/يناير 2019، رفض النواب بغالبية ساحقة اتفاق بريكست، فيما رفضت بروكسل إعادة التفاوض على الاتفاق.

في 22 آذار/مارس، أيد النواب إرجاء بريكست إلى 22 أيار/مايو في حال وافق النواب البريطانيون على اتفاق الخروج. يرفض النواب الاتفاق للمرة الثالثة في 29 آذار/مارس. في 11 نيسان/إبريل منح الاتحاد الأوروبي البريطانيين مهلة جديدة تنتهي في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

اضطرت تيريزا ماي لتنظيم انتخابات أوروبية في 23 ايار/مايو. في اليوم التالي أعلنت انها ستستقيل في السابع من حزيران/يونيو.

انتخاب بوريس جونسون

في 23 تموز/يوليو اختار حزب المحافظين بوريس جونسون المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر مع أو بدون اتفاق، لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة.

في 3 أيلول/سبتمبر خسر جونسون الغالبية المطلقة بعد انشقاقات وطرد نواب من حزبه. وصوت النواب لصالح قانون يرغم رئيس الوزراء على طلب إرجاء بريكست من الاتحاد الأوروبي في حال لم يحصل على موافقة على بريكست بحلول 19 تشرين الأول/اكتوبر.

إرجاء ثان وثالث

في 17 تشرين الأول/اكتوبر، أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التوصل إلى اتفاق جديد بشأن بريكست لكنه يبقى رهنا بمصادقة البرلمانين الأوروبي والبريطاني.

في 22 تشرين الأول/أكتوبر، أيد البرلمان الأوروبي مبدأ ضرورة الحصول على اتفاق جديد لكن يصوت ضد اعتماده بشكل مستعجل كما يرغب جونسون ليتمكن من تنفيذ الخروج في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

أ ب Kirsty Wigglesworth

في 24 تشرين الأول/أكتوبر، دعا جونسون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من المأزق.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، وافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء بريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020. ووافق النواب غداة ذلك بغالبية ساحقة على عقد انتخابات مبكرة في 12 كانون الأول/ديسمبر.

ضوء أخضر

حقق بوريس جونسون فوزاً ساحقاً في الانتخابات وحصل على غالبية لم يسبق أن حصل عليها المحافظون منذ عهد مارغريت تاتشر (365 نائباً من أصل 650).

أقر البرلمان الجديد اتفاق بريكست. وبعد موافقة مجلس اللوردات عليه، وقعت الملكة اليزابيث الاتفاق في 23 كانون الثاني/يناير. ويفترض أن يصادق عليه البرلمان الأوروبي في 29 كانون الثاني/يناير.

بريكست

تدق ساعة الصفر عند الساعة 23.00 ت غ وتوقيت لندن اليوم الجمعة لتبدأ بعد ذلك مرحلة انتقالية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، لكن قابلة للتمديد لعام أو اثنين بطلب من بريطانيا.