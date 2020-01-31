الحرائق في أستراليا مستمرة والسلطات تعلن حالة الطوارئ

أعلنت السلطات في أستراليا حالة الطوارئ في كانبيرا بعد أن استعرت حرائق الغابات المميتة في العاصمة والمناطق المحيطة نتيجة درجات الحرارة المرتفعة المصحوبة برياح قوية.

وقال أندرو بار رئيس حكومة مقاطعة كانبيرا إن "المزيج من الحرارة المرتفعة والرياح الشديدة إضافة إلى المساحات الخضراء سيعرض الضواحي في جنوب كانبيرا للخطر في الأيام المقبلة".

ووصف بار الوضع في البلاد بأنه أسوأ تهديد تعيشه أستراليا منذ تاريخ الحرائق المدمرة التي نشبت في العام 2003.

ومن المقرر أن تبقى حالة الطوارئ لمدة 72 ساعة، وقد تضطر السلطات خلال هذه الساعات إلى إجلاء العديد من المنازل إضافة إلى إغلاق الطرق.

وأسفر موسم الحرائق الذي بدأ قبل أشهر عن مقتل العشرات في أستراليا التي تحول جزء منها والذي يعادل مساحة جزيرة إيرلندا إلى رماد ودمر أكثر من ألفي منزل فيها.

وتفاقمت هذه الحرائق بسبب الجفاف الناجم عن تبدل المناخ. والكارثة التي تشهدها أستراليا حاليا بيئية أيضا.

وقدر البروفسور كريس ديكمان من جامعة سيدني عدد الحيوانات التي نفقت بسبب النيران بمليار، بما في ذلك ثدييات وطيور وزواحف.