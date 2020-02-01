الجامعة العربية تعلن "رفض صفقة القرن الأمريكية - الإسرائيلية"

خلص اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ، المنعقد السبت في القاهرة، حول خطة السلام الأميركية إلى "رفض صفقة القرن الأميركية - الإسرائيلية".

وجاء في قرار مجلس الجامعة المنعقد على مستوى وزراء الخارجية أنه تم بالاجماع "رفض صفقة القرن الأميركية - الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

كذلك شمل القرار، بحسب بيان الجامعة "تحذيراً من قيام اسرائيل بتنفيذ بنود الصفقة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية (..) ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي اجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أمام اجتماع الجامعة قطع "أية علاقة بما فيها الامنية" مع اسرائيل والولايات المتحدة مؤكدا أنه سيتحرر من التزاماته بموجب اتفاق اوسلو الذي "نقضته" اسرائيل بتبنيها خطة السلام الاميركية.

وقال عباس في كلمة القاها في اجتماع وزراء الخارجية العرب انه طالب اسرائيل بأن تتحمل من الآن فصاعدا "مسؤوليتها كقوة احتلال" للاراضي الفلسطينية.

وأكد قرار وزراء الخارجية العرب على "الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية (..) في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني".