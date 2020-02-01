ثلاثة قتلى وجرحى في إطلاق نار في تورونتو

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخران بجروح في إطلاق نار في وقت متأخر من مساء يوم أمس الجمعة في شقة بوسط تورونتو، العاصمة الاقتصادية الكندية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت الشرطة في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص وأصيب رابع.

كذلك، أصيب خامس بجروح بسلاح أبيض وحياته ليست في خطر.

ولم تنشر حتى صباح اليوم أي معطيات عن هويات الضحايا أو دافع اطلاق النار.

وطلب قائد شرطة تورونتو من كل من شهد الواقعة الادلاء بشهادته والاتصال بالشرطة.

وكل الضحايا من الشبان، بحسب قناة سي بي سي.

وتشهد تورونتو عمليات إطلاق نار تنسب غالبا إلى عصابات.

وشهدت في 2019 نحو 490 عملية إطلاق نار خلفت 44 قتيلا، بحسب إحصاءات الشرطة.