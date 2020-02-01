الصين تُسخر المسجونين في هونغ كونغ لتصنيع أقنعة الوقاية من كورونا

تسعى الحكومة الصينية لاستغلال المسجونين بإصلاحيات هونغ كونغ لتصنيع أكبر عدد ممكن من الأقنعة الوقائية من فيروس كورونا الجديد.

وعكفت السلطات الصينية في هونغ كونغ على تطويع المسجونين لتصنيع مثل تلك الأقنعة لسد حاجات السوق المحلية والعالمية في حالات مشابهة سابقاً.

وقال ماثيو تشونغ، سكرتير إدارة هونغ كونغ الحكومية، إن إدارة الإصلاحيات ستسعى لزيادة إنتاج الأقنعة لمواجهة الطلبات العالية عليها.

واصطف المئات من سكان هونغ كونغ أمام متاجر بيع الأقنعة وخاصة بعد انتشار الفيروس القاتل ووصول عدد الإصابات به في المدينة التي تحظى بحكم ذاتي تحت سلطة بكين إلى 10 إصابات.