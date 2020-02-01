تعرف على المركز الجغرافي الجديد لأوروبا بعد خروج بريطانيا من التكتل

صارت قرية غادهايم الألمانية المركز الجغرافي الجديد لأوروبا وذلك في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال المعهد الوطني الفرنسي للجغرافيا إن إحداثيات القرية، التي يبلغ تعداد سكانها 80 نسمة، تجعلها في قلب القارة الأوروبية بعد تغير خريطتها إثر خروج بريطانيا.

وقال يورغن غوتز، عمدة غادهايم، إنه علم بالأمر بداية من العام 2017 وظن أنه كذبة أبريل قبل أن يتأكد من صحة المعلومة لاحقاً.

وأضاف: "من ناحية أنا سعيد وفخور لأننا سنصبح المركز الجغرافي لأوروبا ومن ناحية أخرى أنا حزين لأنها المرة الأولى التي تترك فيها دولة، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي".

وكانت قرية فيستيرنغروند في ألمانيا أيضاً هي المركز الجغرافي لأوروبا قبل مغادرة بريطانيا للتكتل.

وخرجت بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي مساء أمس الجمعة بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المضنية بينها وبين دول الاتحاد حول آلية تنفيذ الخروج الذي صوت الأغلبية من البريطانيين لصالحه عام 2016.