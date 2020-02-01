السيسي يؤكد لعباس "ثبات" الموقف المصري المؤيد لدولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "ثبات" الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية عبر إقامة دولة مستقلة "وفقا للشرعية الدولية"، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وقال بسام راضي في البيان إن السيسي استقبل عباس، الذي وصل إلى القاهرة مساء السبت لحضور اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية، وبحث معه "آخر مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة والإعلان عن خطة السلام الأمريكية التي تضمنت رؤية لتسوية القضية الفلسطينية ولمستقبل حلها".

وأبلغ السيسى عباس "ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها"، وفق المصدر نفسه.

وأكد الرئيس المصري في الوقت نفسه أنه "في نهاية المطاف لا بديل من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، حتى يمكن التوصل إلى تسوية يتم التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية".

وفي اجتماعه أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أعلن عباس، مدعوماً بإجماع عربي على رفض الخطة الأمريكية للسلام، قطع "أي علاقة بما فيها الأمنية" مع إسرائيل والولايات المتحدة مؤكدا تحرره من التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو.

وفي قرار اعتمد بالاجماع، إثر اجتماع طارئ عقد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، أعلنت الجامعة العربية "رفض صفقة القرن الأمريكية-الإسرائيلية باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي في واشنطن، في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة للسلام في الشرق الأوسط تقترح "حلاً واقعياً بدولتين" وشدّد على أن القدس ستبقى "عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة".

وقالت إسرائيل إن الخطة تتضمن اعترافاً بالمستوطنات كجزء من أراضيها، وأكد نتنياهو أن المشروع الأمريكي سيمنح إسرائيل السيادة على غور الأردن.