بعد اتهامه في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي .. ألكسندر الجوهري يضرب عن الطعام

بدأ رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر الجوهري الذي أوقف الجمعة إثر اتهامه في إطار التحقيق في الشبهات في تمويل ليبي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، إضرابا عن الطعام في السجن، حسبما ذكر مصدر قريب من الملف الأحد.

وأعلن الجوهري الذي يخضع للتوقيف الاحتياطي في سجن فريسن في منطقة باريس، أنه مضرب عن الطعام منذ السبت. وقال المصدر نفسه إنه يخضع لمتابعة طبية حسب الإجراءات المتبعة.

وفي اتصال هاتفي أجرته وكالة فرانس برس، قال محاميه بيار كورنوجانتيل إنه "لم يبلغ من قبل السلطات بهذا الإضراب عن الطعام".

وكان رجل الأعمال الستيني أوقف مساء الجمعة على أثر اتهامه "بالتزوير واستخدام وثائق مزورة" و"الفساد الفعلي". وقد وضع في مركز طبي في فريسن لأنه يعاني من مشاكل صحية.

وكانت بريطانيا سلمت مساء الخميس جوهري الذي يطالب القضاء الفرنسي به منذ سنوات، عند وصوله إلى مطار رواسي قادما من لندن حيث كان موقوفا منذ كانون الثاني/يناير بموجب مذكرات توقيف أوروبية.

وكان الجوهري قد نقل إلى المستشفى في العاصمة البريطانية مرات عدة بسبب مشاكل في القلب.

ووضع في الإقامة الجبرية بعدما دفع كفالة قدرها 1,13 مليون يورو.