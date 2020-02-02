الشرطة البلجيكية تطلق النار على امرأة طعنت شخصين بسكين

أصيبت امرأة برصاص الشرطة في مدينة غنت البلجيكية الأحد إثر طعنها اثنين من المارّة بسكّين مما أسفر عن إصابتهما بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محليّة، في هجوم أكّدت السلطات أنّ لا مؤشّرات في الحال على ارتباطه بالإرهاب.

وقالت صحيفة "هيت لاتست نيوس" إنّ المهاجمة أصيبت بيدها برصاص الشرطة في حين أصيب ضحيتاها بطعنات سكين استدعت نقلهما إلى المستشفى لكنّ حياتهما ليست في خطر.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدّعي العام لوكالة فرانس برس إنّ الشرطة ومكتب المدّعي العام في شرق فلاندرز يحقّقان في الحادث.

وأضافت "لا يوجد حالياً أيّ مؤشّر على أنّ الحادث الذي وقع في غنت ذو طبيعة إرهابية".

وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ الشارع الذي وقع فيه الهجوم تم إغلاقه وأرسلت إليه تعزيزات من الشرطة وطواقم الإسعاف.