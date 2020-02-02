مسؤولون مصريون: تفجير خط الغاز بين مصر وإسرائيل في سيناء

أعلن مسؤولون مصريون مساء الأحد عن تفجير خط الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل في شمال شبه جزيرة سيناء مضيفين اشتباههم بوقوف مسلحين إسلاميين وراء تفجيره.

وأضاف المسؤولون أن التفجير تم بعد زرع ستة ملثمين لمتفجرات تحت أنبوب الخط في قرية بئر العبد التي توصل الغاز إلى مدينة العريش عاصمة شمال سيناء.

وأوقف المسؤولون، الذين تحدثوا لوكالة أسوشيتد برس دون الإفصاح عن هوياتهم، تدفق الغاز للحيلولة دون انتشار الحريق الناتج عن تفجير الخط.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ووقعت مصر في عام 2018 اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد 64 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي خلال عشر سنوات وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الجاري.

وتعرض الخط لعدة هجمات مماثلة منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك في مصر عام 2011.