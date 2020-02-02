إسرائيل تلغي اجتماعا لبحث ضم أجزاء من الضفة الغربية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء اجتماع حكومي كان مقرّراً عقده اليوم الأحد للبحث، بحسب مسؤولين إسرائيليين، في ضمّ أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وبعد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط والمثيرة للجدل طغت تساؤلات عدة حول ما إذا كانت إسرائيل ستسعى فورا لضم أجزاء من الضفة الغربية.

موافقة حكومية لضم مستوطنات ومناطق

ولاحقا قال مسؤولون إسرائيليون طلبوا عدم نشر هوياتهم، إن نتنياهو سيعقد اجتماعا حكوميا لبحث الموضوع والسعي للحصول على موافقة حكومية لضم مستوطنات ومناطق ستصبح جزءا من إسرائيل بموجب خطة ترامب.

لكن مسؤولا في مكتب رئيس الوزراء أفاد في حديث لوكالة فرانس برس يوم أمس السبت أنّه لن يعقد أي اجتماع الأحد، رافضاً إعطاء مزيد من التفاصيل.

وحذرت بريطانيا يوم الجمعة إسرائيل من المسارعة إلى ضم أي أجزاء من الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان، إن "أي قرار أحادي الجانب سيلحق أضراراً بالجهود الرامية لإعادة إطلاق مفاوضات السلام، وسيتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف أنّ "أي تغيير في الوضع الراهن لا يمكن المضي به دون اتفاق تناقشه الأطراف نفسها".

ويعطي اقتراح ترامب إسرائيل ضوءا أخضر أمريكيا لضم أجزاء رئيسية من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن.

وخلص اجتماع طارئ عقد مجلس جامعة الدول العربية يوم أمس السبت في القاهرة إلى "رفض صفقة القرن الأمريكية - الإسرائيلية" باعتبار أنها لا تلبّي الحدّ الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني.

وخطة ترامب التي ينظر اليها على أنها داعمة إلى حد بعيد للأهداف الإسرائيلية رفضها الفلسطينيون بشدة وأثارت احتجاجات في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك اشتباكات معزولة مع القوات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن فلسطينيين في غزة أطلقوا "مقذوفا" غير محدد على إسرائيل ليلا، في أحدث تصعيد أمني منذ اطلاق قذائف مورتر وصواريخ الأربعاء، ولم يتم الابلاغ عن وقوع اصابات.

وشنّت الطائرات الاسرائيلية غارات على مواقع لحماس في غزة صباح السبت بعد عدة جولات من اطلاق النار عبر الحدود من قبل نشطاء فلسطينيين الجمعة.

وقال بيان صادر عن الجيش الاسرائيلي إن "من بين الأهداف منشآت لتخزين الأسلحة وبنية تحتية تستخدمها منظمة حماس الإرهابية".

وبعد كشف ترامب عن خطته في واشنطن الثلاثاء بعد طول انتظار والى جانبه نتنياهو، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان إن إسرائيل "لا يتعيّن عليها الانتظار على الإطلاق" لبدء تنفيذها.

لكنّ جاريد كوشنير مستشار ترامب وصهره الذي قاد مبادرة السلام قال إن واشنطن لا تريد أن تقوم اسرائيل بأي خطوات قبل اجراء انتخاباتها في 2 آذار/مارس.