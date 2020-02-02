تقرير نرويجي: تطبيقات المواعدة مثل "تيندر" تسرب بيانات المستخدمين

قال مجلس المستهلكين النرويجي في تقرير له إن تطبيقات شهيرة للمواعدة مثل Tinder و Grinder وOkCupid تسرب البيانات الشخصية لمستخدميها لصالح شركات إعلانات وهو ما يعد خرقاً للقوانين الأوروبية لحماية المعلومات الشخصية.

واكتشف التقرير "انتهاكات خطيرة لخصوصية" المستخدمين فيما يتعلق بتعقب استهداف شركات الإعلانات لهم.

وبعد دراسة تضمنت مراقبة 10 تطبيقات، خلص المجلس إلى أن تلك التطبيقات ترسل بيانات المستخدمين إلى ما لا يقل عن 135 طرفاً ثالثاً على علاقة مباشرة بشركات الإعلانات أو تنميط سلوك المستخدمين لاستهدافهم تجارياً.

وقال المجلس النرويجي في تقريره: "لقد خرج الموقف عن السيطرة"، وناشد الهيئة المنظمة الأوروبية بتطبيق القانون الأوروبي لخصوصية المعلومات وخاصة أن تلك التطبيقات لا تحصل على موافقة المستخدمين قبل تسريب بياناتهم.

وقدم المجلس بالفعل عددا من الشكاوى القانونية الرسمية بحق تطبيقات مثل غريندر الذي تمتلكه شركة تويتر. وردت تويتر على الشكوى بأنها فتحت تحقيقاً في الأمر.

أما شركة "ماتش غروب" المالكة لتطبيق تيندر، فقالت إنها لا تشارك بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة إلا "في حالات الضرورة اللازمة لتشغيل منصتها".