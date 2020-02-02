وزير خارجية الاتحاد الاوروبي يزور طهران الإثنين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يصل يوم غد الإثنين إلى طهران، في وقت يثير الملف النووي للجمهورية الإسلامية توترات دولية جديدة.

وقال موسوي في بيان صحافي إن بوريل "سيصل غدا إلى إيران للمرة الأولى منذ توليه منصبه في مطلع كانون الأول/ديسمبر". ومن المقرر أن "يلتقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين بارزين آخرين في بلدنا لإجراء مشاورات".

ولم يدل موسوي بمزيد من التفاصيل بشأن موعد وصول بوريل أو مدة زيارته.

وكان بوريل دعا في 24 كانون الثاني/يناير الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في فيينا في العام 2015، لاجتماع "في شباط/فبراير" من أجل الحفاظ على الاتفاق المهدد بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي منه في 2018.

وصرح آنذاك أن جميع الأطراف "أكدت تصميمها على الحفاظ على الاتفاق الذي يصب في مصلحة الجميع".