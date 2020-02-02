عاجل
This content is not available in your region

إيران

وزير خارجية الاتحاد الاوروبي يزور طهران الإثنين

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل   -  
حقوق النشر
أ ب - Darko Vojinovic
حجم النص Aa Aa

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يصل يوم غد الإثنين إلى طهران، في وقت يثير الملف النووي للجمهورية الإسلامية توترات دولية جديدة.

وقال موسوي في بيان صحافي إن بوريل "سيصل غدا إلى إيران للمرة الأولى منذ توليه منصبه في مطلع كانون الأول/ديسمبر". ومن المقرر أن "يلتقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين بارزين آخرين في بلدنا لإجراء مشاورات".

ولم يدل موسوي بمزيد من التفاصيل بشأن موعد وصول بوريل أو مدة زيارته.

وكان بوريل دعا في 24 كانون الثاني/يناير الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في فيينا في العام 2015، لاجتماع "في شباط/فبراير" من أجل الحفاظ على الاتفاق المهدد بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي منه في 2018.

وصرح آنذاك أن جميع الأطراف "أكدت تصميمها على الحفاظ على الاتفاق الذي يصب في مصلحة الجميع".

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox