ترامب يقول إن شعبيته ازدادت قبل أيام من تبرئته المنتظرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إن شعبيته في استطلاعات الرأي ازدادت، بعد قرار مجلس الشيوخ الذي يمهّد لتبرئته الأسبوع المقبل من تهمة إساءة استخدام السلطة.

فبعد رفض مجلس الشيوخ الجمعة دعوة الديمقراطيين لاستدعاء شهود جدد في محاكمة ترامب، ينتظر إجراء تصويت لتبرئته الأربعاء، أي بعد يوم من إلقائه الخطاب السنوي إلى الأمة عن حال الاتحاد.

ويبدو ترامب متأكداً من تبرئته في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47 مقعدا للديمقراطيين. ويتطلب عزله تصويت أغلبية الثلثين، أي 67 سناتوراً.

ونشر ترامب تغريدة على صفحته في "تويتر" قال فيها "أرقام ترامب في استطلاعات الرأي هي الأعلى منذ انتخابه، رغم الاتهامات الزائفة".

وأضاف الرئيس الأمريكي "يشارك عشرات آلاف الناس في التجمعات... رائع لأن أمريكا بصدد الفوز مجدداً!".

Trump poll numbers are the highest since election, despite constant phony Witch Hunts! Tens of thousands of people attending rallies (which the Fake News never mentions) to see “The Greatest Show On Earth”. Fun because USA is WINNING AGAIN! https://t.co/L14hDtx6cT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 1, 2020

وتظهر عدة استطلاعات رأي أن ترامب يحظى حالياً بنسبة قبول تبلغ 44,6 بالمئة، وتكاد تتطابق مع النسبة التي حصل عليها عند توليه الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2017، وفق موقع "ريال كلير بوليتكس" الصحفي.

والسبت، أجرى مرشحون داخل الحزب الديمقراطي، يسعون إلى مواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، حملات في ولاية أيوا قبل انعقاد تجمع انتخابي حزبي مهم الإثنين.

ويمكن لنتائج التجمع الانتخابي في أيوا أن تكون مؤشراً لمعرفة إن كان لجو بايدن حظوظ أوفر من بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وبيت بوتيدجيدج.

انضم الجمعة سيناتوران جمهوريان فقط هما ميت رومني وسوزان كولينز للديمقراطيين في التصويت لصالح استدعاء شهود جدد لمحاكمة العزل.

وعليه، فشل الديمقراطيون في تأمين أربعة أصوات جمهورية ضرورية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون ومستشارين كباراً آخرين للرئيس إلى المحاكمة للاستماع إلى إفاداتهم.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن "أميركا ستتذكر هذا اليوم، يوم لم يتحمل فيه أعضاء مجلس الشيوخ مسؤوليتهم، إذ أشاحوا بوجوههم عن الحقيقة واختاروا محاكمة صورية".

واتهمت رئيسة مجلس النواب، الذي أطلق المحاكمة في 18 كانون الأول/ديسمبر، نانسي بيلوسي الجمهوريين بأنهم "متواطئون عبر التستر على الرئيس".

وقالت بيلوسي "إنه معزول للأبد... لا تبرئة بدون محاكمة، ولا محاكمة بدون شهود ووثائق وأدلة".

وأبدى الديمقراطيون حرصاً على الاستماع لشهادة بولتون بعد نشر تقارير حول زعمه في كتاب جديد له، لم ينشر بعد، أن ترامب أعلمه شخصيا بأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا مشروطة بفتحها تحقيقاً حول نائب الرئيس السابق جو بايدن.

ويمثل هذا الاتهام محور القضية التي جعلت ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحاكم أمام مجلس الشيوخ سعيا إلى عزله.

واعتبر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، حليف ترامب، أن فريق الادعاء قدم أدلة كافية ولا حاجة لدعوة شهود إضافيين.

وقال إن "أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ قرروا أن الشهود الكثيرين والوثائق التي تحوي 28 ألف صفحة (التي قدمت للمجلس) كافية للحكم على اتهامات فريق الإدعاء وانهاء محاكمة العزل".

وأضاف ماكونيل أن مجلس الشيوخ سيواصل الإثنين أعمالة كمحكمة للعزل لسماع المرافعات الأخيرة قبل التصويت الأربعاء على تهمتي العزل اللتين وجههما الديموقراطيون لترامب في مجلس النواب الشهر الماضي.

كان يأمل الديمقراطيون في تحصيل دعم عدد كاف من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لمساندة استدعاء شهود إضافيين، لكن جهودهم انهارت بعدما أعلنت السناتورة عن ألاسكا ليزا مركوسكي أنها ستصوت بـ"لا".

وقالت مركوسكي إنه "بالنظر إلى الطبيعة المنحازة لهذا العزل منذ انطلاقه وفي جميع مراحله، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لن تحصل محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ".

كما اعتبر السناتور الجمهوري عن تينيسي لامار ألكسندر الذي طرح اسمه كمصوت محتمل مع الديمقراطيين، أن لا ضرورة لتقديم أدلة إضافية.

وقال ألكسندر "لم يكن لائقاً أن يطلب رئيس أمريكي من زعيم أجنبي فتح تحقيق حول منافسه السياسي وتعليق مساعدات أمريكية لحضّه على ذلك".

وتدارك "لكن الدستور لا يعطي مجلس الشيوخ السلطة لإزاحة الرئيس ومنعه من الترشح لانتخابات هذا العام فقط بسبب أفعال غير لائقة".