في سبع نقاط: اختبر معلوماتك حول فيروس كورونا الجديد

تسبب الفيروس الجديد منذ ظهوره للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية بموجة هائلة من التفاعل على منصات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، تناقل فيها الناس معلومات كثيرة حول هذا الفيروس، منها ما هو صحيح وعلمي ومنها ما هو خاطئ ومزيف، تعرف معنا على مجموعة من تلك المعلومات.

خطأ: "فيروس كورونا" ليس جديدا بل هو تسمية تطلق على جميع الفيروسات التاجية مثل فيروس الرشح الشائع والسارس. ومعظم الناس أصيبت في مرحلة ما من حياتها بفيروس من نوع كورونا.

الاسم العلمي للفيروس الجديد هو 2019-nCoV، لكن يتم استعمال اسم "فيروس كورونا الجديد" أو "فيروس ووهان" من أجل الاختصار.

2. المضادات الحيوية غير فعالة لمقاومة فيروس كورونا الجديد

صحيح: لا يوجد أي أثر من أي نوع للمضادات الحيوية على الفيروسات بجميع أنواعها، المضادات الحيوية تساعد الجهاز المناعي للجسم بالقضاء على الميكروبات والجراثيم فقط، وليس الفيروسات.

3. الفيروس يصيب كبار السن فقط

خطأ: بإمكان فيروس كورونا الجديد أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، لكن ضعف الجهاز المناعي عند كبار السن أو المصابين بأمراض أخرى كالربو أو السكري قد يجعلهم عرضة لحالات تفاقم أو للوفاة.

4. الفيروس ينتقل عن طريق الحيوانات الأليفة

خطأ: لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن على الدور الذي تلعبه الحيوانات الأليفة في نقل فيروس كورونا الجديد، وطريقة عمله مشابهة إلى حد بعيد لفيروس الرشح الشائع وينتقل من إنسان لآخر عن طريق العطس والسعال ويمكن أن يصل للجسم عن طريق الهواء والملامسة.

5. يمكن للفيروس يكون معديا دون وجود الأعراض المعروفة

صحيح: ليس من الضروري لجميع أو بعض أعراض فيروس كورونا الجديد أن تكون ظاهرة على الشخص المصاب ليتسبب بنقل العدوى لغيره. الفيروس قادر على الانتقال والتسبب بالإصابة خلال فترة الحضانة التي قد تصل إلى عدة أيام دون ظهور أي أعراض على الإطلاق.

6. ارتداء كمامة جراحية قد يمنع حدوث الإصابة

ربما: لا يوجد حتى الآن أي دليل علمي على قدرة الكمامة العادية على الوقوف في وجه الفيروسات، لكن بعض الخبراء ينصحون بارتدائها كإجراء وقائي ربما يحد من انتشار الفيروسات الموجودة في جزيئات يحملها الهواء والتي تخرج من الجسم عن طريق السعال والعطس، وقد تلعب الكمامة دورا إيجابيا في منع من يلبسها من لمس الوجه وإيصال الفيروس إلى الفم أو الأنف مما يقلل الاحتمال بالإصابة بالعدوى.

7. توجد أدوية أو وصفات مضادة للفيروس يمكن صناعتها منزليا

خطأ: حتى الآن لا توجد لفيروس كورونا الجديد 2019-nCoV أي أدوية ولا وصفات قادرة على منع الإصابة ولا أجسام مضادة قادرة على تعطيل عمل الفيروس في الجسم. ومن أجل العلاج يستعمل الأطباء أدوية قادرة على منع أو تقليل الأعراض التي تنشأ عن الإصابة بالفيروس مثل التهاب الجهاز التنفسي والفشل الكلوي وغيرها من الأعراض التي قد تكون خطيرة وتؤدي للوفاة.