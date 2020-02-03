"زغرودة" شاكيرا في حفل "سوبر بول" تثير الجدل على مواقع التواصل

بأدائها المذهل على خشبة المسرح، أثارت النجمة الكولومبية - اللبنانية "شاكيرا" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وحققت شاكيرا التي غنت إلى جانب النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" في الحفل الذي أقيم خلال فترة الاستراحة، في المباراة النهائية لمسابقة "سوبر بول"، نجاحًا كبيراً كأول عرض لاتيني.

وأدَّت "شاكيرا" ذات الأصول اللبنانية أشهر أغانيها، وقدمت حركاتها الاستعراضية الراقصة إلى جانب مجموعة كبيرة من الراقصين المحترفين، لكن بعيدًا عن أدائها الاحترافي ركَّز رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إطلاقها "زغرودة" أثناء أدائها لإحدى الاغنيات.

ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الإجتماعي.

من بين التعليقات، شبهها أحدهم بالشخصية الكرتونية "سبونج بوب"، وآخر بماعز صغير.

ومن الرقصات التي أدتَّها شاكيرا: الرقص على العمود والرقص بالحبال، بالإضافة لقفزها على الجماهير الذين تناقلوها من شخص إلى الآخر.