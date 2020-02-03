علماء إيطاليون ينجحون بعزل تسلسل الحمض النووي لفيروس كورونا الجديد

أعلن مستشفى في روما يوم أمس الأحد عن عزل تسلسل الحمض النووي لفيروس كورونا الجديد الذي تسبب بأزمة طبية كبيرة في الصين.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، خلال زيارته معهد لازارو سبالانزاني الوطني للأمراض المعدية، إن هذا الاكتشاف سيتم إتاحته على الفور للمجتمع الدولي بأسره من أجل اتخاذ مزيد من التدابير ضد تفشي المرض.

وقال سبيرانزا للصحفيين "عزل الفيروس يعني أنه سيكون لدينا الكثير من الفرص لدراسته وفهمه واختبار أفضل لما يمكن إثبات فعاليته لاحتواء انتشاره." "سيتم تقاسم كل معارفنا وصور الفيروس المعزول على الفور مع المجتمع الدولي".

في سياق الأزمة الطبية دائماً، أشاد مدير عام سابق لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأحد بالحكومة الصينية والعاملين الطبيين والعلماء لجهودهم المفتوحة والفعالة والشفافة فى مكافحة وباء الفيروس الجديد.

وتشهد أروقة العالم الطبي جهوداً كبيرة لإنتاج لقاح قادر على وضع حدّ للفيروس الذي تخطى عدد إصاباته الإجمالية عدد الإصابات بفيروس السارس بين العام 2002 و2003.

وسرعت جامعة ماكاو العمل على تطوير مجموعة أدوات اختبار سريعة، عبر استخدام تقنية حاصلة على براءة اختراع. ويقول العلماء في الجامعة إن عملية الكشف عن الفيروسات بأكملها يمكن أن تكتمل الآن في غضون 30 دقيقة.