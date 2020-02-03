الشرطة البريطانية تكشف عن هوية منفذ عملية الطعن في جنوب لندن

سوديش عماّن، (20 عاماً) هو اسم الشاب الذي أردته الشرطة قتيلاً في لندن الأحد بعد طعنه ثلاثة أشخاص بخنجر، في هجوم نفّذه مرتدياً حزاماً ناسفاً مزيّفاً، هو مدان سابق بجرائم إرهابية أطلق سراحه من السّجن مؤخراً.

وقالت وسائل الإعلام إنّ المهاجم خرج من السجن الشهر الماضي (منذ أسبوع فقط) بعدما أمضى نصف فترة عقوبته، علماً أنّه حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهم امتلاك ونشر موادّ إرهابية.

وكان عمّان نشر مضمونا دعائيا مرتبط بتنظيم القاعدة، على مجموعة عائلية في تطبيق واتسآب.

وبحسب صحيفة الغارديان فإنّ سوديش اعترف بارتكابه 13 جنحة إرهابية، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في 2018 حين كان عمره 18 عاماً، وقد أطلق سراحه في كانون الثاني/يناير الفائت، بعدما أمضى فترة من عقوبته.

ووعد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون مساء الأحد بأنّه سيعلن عن تغييرات جوهرية، في طريقة التعامل مع المدانين بجرائم إرهابية.

ويأتي هذا الاعتداء بعد نحو شهرين من هجوم نفّذه على جسر لندن مدان سابق بالإرهاب، حصل بدوره على إطلاق سراح مشروط بعد قضائه نصف فترة عقوبته.

وبعد الاعتداء طلبت الحكومة التشدّد في الأحكام الصادرة بحق مرتكبي جرائم إرهابية، وإنهاء عمليات الإفراج التلقائية، وكذلك الإنهاء التامّ للافراج بشروط على المدانين بتهم ارهابية، وزيادة موازنة شرطة مكافحة الإرهاب في السنة المالية المقبلة.

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حين قتل عثمان خان (وهو مدان بالإرهاب، أفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2018) شخصين طعنا في هجوم ارهابي، على جسر "لندن بريدج".