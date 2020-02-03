عودة 301 مصريا تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية

وصل بعد ظهر اليوم الإثنين إلى مطار العلمين، شمال غرب مصر على البحر المتوسط، 301 مصريا تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الشهر الماضي فيروس كورونا الجديد، بحسب مصادر ملاحية.

وهبطت طائرة تابعة لوزارة الطيران المدني في مطار العلمين وعلى متنها 290 مصريا و11 رضيعا، وفق المصدر نفسه.

وسيقيم العائدون في فندق تابع للقوات المسلحة في مدينة مرسى مطروح (440 كيلومتر شمال غرب القاهرة على المتوسط) لمدة اسبوعين للتأكد من عدم إصابة أي منهم بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وأكدت الوزارة أنه تم إخلاء أحد المستشفيات في مرسى مطروح وتجهيزه لاستقبال أي شخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

ورافق طاقم طبي من ستة أفراد العائدين على متن الطائرة، وفق المصدر نفسه.

وكانت مصر للطيران أعلنت وقف رحلاتها من وإلى ثلاث مدن صينية هي هانغجو وبكين وغوانغجو اعتبارا من الرابع من شباط/فبراير وهو موعد مغادرة آخر فوج سياحي صيني موجود في مصر.

ولم تسجل أي إصابة بالفيروس في مصر.

والامارات هي البلد العربي الوحيد الذي ظهر فيه فيروس كورونا المستجد إذ أعلنت السلطات إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة قادمة من ووهان.

ويُعتقد أنّ الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برّية، وانتشر خلال عطلة رأس الصينية الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

وأعلنت السلطات الصينية الإثنين أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة في البلاد من جرّاء فيروس كورونا ارتفع إلى 361 في حين بلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 17 ألفاً و200 مصاب.