الدنمارك: اتهام ثلاثة إيرانيين بالتجسس لصالح السعودية

أعلن جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي الاثنين توقيف ثلاثة إيرانيين من مجموعة انفصالية إيرانية وتوجيه التهم إليهم، للاشتباه بتجسسهم لصالح السعودية في الدنمارك.

وقال مدير جهاز الاستخبارات الدنماركي فين بورك أندرسن في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن "تم توقيف ثلاثة عناصر من حركة النضال العربي لتحرير الأحواز ووجهت إليهم تهم التجسس. وبحسب جهاز الأمن والاستخبارات، قام هؤلاء بأنشطة تجسس لصالح جهاز مخابرات سعودي من 2012 إلى 2018".

ويشتبه في أن الثلاثة قاموا بجمع معلومات عن أفراد وشركات في الدنمارك وخارجها، ونقلها إلى جهاز مخابرات سعودي، بحسب أندرسن.

ويعيش الثلاثة الذين لم تكشف هوياتهم في الدنمارك ويخضعون للمراقبة منذ عدة أشهر.

واعتقلت السلطات هؤلاء في عام 2018 واتُهموا بالاشادة بخمسة اشخاص هاجموا عرضا عسكريا في مدينة الأهواز الإيرانية في 22 ايلول/سبتمبر، ما أدى إلى مقتل 24 شخصا.

وأطلقت السلطات الدنماركية في خريف 2018 تحقيقاً بشأن احتمال استهدافهم على الأراضي الدنماركية، تقف السلطات الإيرانية خلفه، رداً على هجوم الأهواز.

لكن طهران نفت رسمياً تلك التهم.

ويلاحق الثلاثة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 كذلك بتهمة "دعم الإرهاب".