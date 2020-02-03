شاهد: جرذ الأرض يتنبأ بربيع مبكر هذا العام

لم يتمكن جرذ بنسلفانيا الأشهر في الولايات المتحدة الأمريكية من رؤية ظله وهو ما يعني أن موسم الربيع سيأتي مبكراً هذا العام طبقاً للتقليد الأمريكي المعروف. ويعود التقليد إلى أسطورة ألمانية تحكي أن الجرذ إذا ألقى بظله فسوف يستمر الشتاء لأسابيع أطول من المعتاد. ويسمى يوم الإعلان هذا بـ"يوم الجرذ" في الولاية الأمريكية.