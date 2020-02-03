شاهد: الصين تفتتح مستشفى جديد استغرق بناؤه نحو عشرة أيام

افتتحت الصين مستشفى جديد في ووهان، مركز تفشي الفيروس، حيث تجاوز عدد القتلى في البلاد 360 شخصاً. وتم الانتهاء من المستشفى الذي يحتوي على 1000 سرير في 10 أيام فقط وسيتم افتتاح مستشفى آخر يضم 1500 سرير في غضون أيام.

وأدى تفشي فيروس كورونا الجديد إلى إصابة أكثر من 17000 شخص في جميع أنحاء العالم. وقالت اللجنة الصحة الصينية يوم الإثنين إن 361 شخصاً ماتوا بسبب الفيروس في البلاد.

أوروبياً، قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض إن السلطات في ألمانيا أكدت حالة أخرى يوم أمس الأحد، مفسرة أن المصاب كان على اتصال وثيق مع زائر من الصين.

وفي جميع أنحاء أوروبا، يبلغ عدد الحالات المؤكدة الآن 8 حالات في ألمانيا و 6 في فرنسا و 2 في إيطاليا وبريطانيا وروسيا وواحدة في كل من فنلندا وإسبانيا والسويد.

حالات جديدة في أوروبا وأول وفاة خارج الصين

أمس الأحد، هبطت طائرة أجلت 254 راكباً أوروبياً من ووهان في قاعدة جوية عسكرية في إيستر (جنوب فرنسا). ومن بين 254 شخصاً على متن الطائرة، ظهرت 36 حالة تحمل أعراض المرض لدى وصولهم، وفقًا لما قالته وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزين.

وقالت إن 16 شخصا قد عادوا بالفعل إلى بلادهم، لكن 20 مواطناً فرنسياً وغير أوروبي "ظلوا في مدرج المطار" في قاعدة إيستر "تحت إشراف الأطباء العسكريين أثناء إجراء اختبار".

اعتمادًا على نتيجة الاختبار، سيتم إما نقلهم إلى المستشفى أو الانضمام إلى أحد موقعي الحجر الصحي - أي معسكر العطلات بالقرب من كاري لو رويه أو في مركز تدريب رجال الإطفاء بالقرب من إيكس إن بروفنس.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلبينية أن رجلاً صينياً يبلغ من العمر 44 عاماً من ووهان قد توفي بسبب فيروس كورونا، مما جعله أول حالة وفاة مسجلة خارج الصين.

واحد من أول شخصين أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا في المملكة المتحدة هو طالب في جامعة يورك. وقالت الجامعة في بيان إن خطر الإصابة منخفض وأن الطالب وعضو آخر من أسرهم يُعالجون في وحدة متخصصة في نيوكاسل.

ما هو الوضع في الصين؟

في هوبى، كانت الشوارع المزدحمة والمحلات التجارية والمطاعم والأماكن العامة الأخرى في المدينة خالية بشكل مخيف حيث وضعت السلطات أكثر من اثنتي عشرة مدينة مغلقة.

وأعلنت مدينة ووهان، التي نشأ فيها فيروس كورونا، أنها ستبني مستشفى مخصصًا يتسع لـ 1000 سرير بحلول 3 فبراير، على غرار منشأة شيدتها بكين خلال وباء السما هو الوضع في الصين؟

في هوبى، كانت الشوارع المزدحمة والمحلات التجارية والمطاعم والأماكن العامة الأخرى في المدينة خالية بشكل مخيف حيث وضعت السلطات أكثر من اثنتي عشرة مدينة مغلقة.

وأعلنت مدينة ووهان، المددينة التي إنطلق منها فيروس كورونا، أنها ستبني مستشفى مخصصًا يتسع لـ 1000 سرير بحلول 3 شباط / فبراي، على غرار منشأة شيدتها بكين خلال وباء السارس في عام 2003.

وقامت الشرطة وفرق سوات والقوات شبه العسكرية بحراسة محطة القطار بالمدينة، حيث سدت الحواجز المعدنية المداخل.