طائرة كندية تحلق لأكثر من 4 ساعات في سماء مدريد قبل هبوط اضطراري

في عملية محفوفة بالمخاطر ولكنها انتهت بنجاح، هبطت طائرة من نوع بوينغ 767 تابعة للخطوط الكندية في مطار مدريد الدولي هبوطا اضطراريا، بعد إقلاعها في اتجاه تورونتو.

وبعد اكتشاف الطاقم بعيد الإقلاع وجود مشكلة على مستوى المحرك وخرق في إحدى العجلات، اضطرت الطائرة قبل الهبوط أن تحلق ساعات عدة، حتى تتخلص من فائض كمية الوقود.

وظلت الطائرة أربع ساعات تقريبا تحلق في مسارات دائرية قرب مدريد، إلى ان احترقت كمية الوقود وأصبحت خفيفة بما يكفي للهبوط. وقد أرسلت السلطات عديد سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ إلى المطار، تحسبا لوقوع أي طارئ عند هبوط الطائرة، التي كانت تقل 128 راكبا.

وهذا هو ثاني حادث من نوعه خلال يوم واحد في مطار مدريد الدولي، الذي يعد الأكثر ازدحاما في البلاد. وكان المطار أغلق مدة أكثر من ساعد بداية نهار الإثنين، بسبب تحدث تقارير عن وجود طائرات صغيرة مسيرة، في الأمكان المجاورة.