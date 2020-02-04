تفكيك خلية يشتبه في موالاتها لتنظيم داعش في المغرب

أعلنت السلطات المغربية أنها فكّكت الثلاثاء خلية من ستة أفراد يشتبه في موالاتهم لتنظيم الدولة الإسلامية، وتخطيطهم للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة.

وقال بيان لوزارة الداخلية: إنّ المكتب المركزي للأبحاث القضائية "تمكّن من تفكيك خليّة إرهابية تتكون من ستة عناصر يتبنون الفكر المتطرف".

وأوضح البيان أنّ الأبحاث الأولية تفيد أنّ الموقوفين "الموالين لما يسمى بتنظيم 'الدولة الإسلامية'، خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تمهيدا لإعلان ولاية تابعة" للتنظيم المتطرف.

وتراوح أعمارهم بين بين 18 و59 سنة، وكانوا ينشطون بين مدن الدار البيضاء والمحمدية (غرب) وأزيلال (وسط).

ولفت البيان إلى أنّ الأبحاث ما تزال متواصلة لتوقيف "شركاء آخرين يشتبه بتورطهم في هذه الخليّة الإرهابية".

وأوقفت السلطات الأمنية العام الماضي 79 شخصا يشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية في عمليات متفرقة.

وظل المغرب بمنأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية حتى أواخر 2018 عندما قتلت سائحتان إسكندنافيتان ذبحاً في ضواحي مراكش (جنوب)، في عملية نفّذها موالون له دون أن يعلن التنظيم تبنيها.

وأكّد القضاء المغربي أمام الإستئناف أواخر تشرين الأول/أكتوبر الحكم بإعدام القتلة الثلاثة وشريكهم الرابع، وسجن 20 متهما آخرين في هذه القضية ما بين 5 أعوام و30 عاما.