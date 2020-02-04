شاهد: أول دفعة من المصابين بكورونا في مستشفى صيني سعته ألف سرير أنشئ في 10 أيام

تم قبول أول دفعة من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في مستشفى هوشنشان، الذي يتسع لألف سرير، وشيد في ظرف عشرة أيام في مدينة ووهان الصينية.

وفتح مستشفى هوشنشان أبوابه هذا الأسبوع، لعلاج المصابين بالفيروس، إلى جانب منشأة صحية ثانية بطاقة استيعاب تبلغ 1500 سرير في ووهان، المدينة التي انتشر منها الفيروس وظهر أول مرة في كانون الثاني/ديسمبر الماضي.

ومنع حوالي خمسين شخصا من مغادرة مدينة ووهان والمدن المحيطة بها. وقد أرسل الجناح العسكري للحزب الشيوعي، جيش التحرير الشعبي طواقم من أطباء وممرضين وموظفين، بحساب 1400 شخص إلى مستشفى ووهان.

وقال الحزب الحاكم إنه تم اختبار قنوات صرف المياه والتجهيزات الكهربائية والتهوئة، ونظام الامداد بالاكسيجين خلال اليومين الماضيين.

في الأثناء سيتم تحويل مركزين للمعارض وملعب رياضي في أحياء مختلفة من ووهان إلى مستشفيات مؤقتة، لاستقبال المرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة، والذين تبدو عليهم أعراض خفيفة من المرض.

إلى ذلك قال التلفزيون الصيني إن 1800 سريرا أضيفت لمستشفى للحالات الطارئة في ووهان، وتم تجهيزه بالمعدات الطبية، بعد أن كان مركزا دوليا للمعارض.