اليونان سترسل صواريخ دفاعية إلى السعودية

أعلن متحدث باسم الحكومة اليونانية الثلاثاء أن أثينا سترسل بعضاً من صواريخها الدفاعية "باتريوت" إلى السعودية، في إطار برنامج يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وستنشر اليونان الصواريخ على حساب السعودية "لحماية منشآت بنى تحتية على صلة بقطاع الطاقة تعد غاية في الأهمية"، وفق ما أكّد المتحدث ستيليوس بيتساس لصحافيين.

وأضاف بيتساس: "نشر هذه الصواريخ يساهم في حماية أمن مصادر الطاقة، ويعزّز صورة بلدنا كعامل مساعد على الإستقرار الإقليمي ويوطّد علاقتنا مع السعودية"، مضيفاً أن المحادثات بشأن هذه الخطوة بدأت في تشرين الأوّل/أكتوبر.

ولم يحدد موعد نشر هذه الصواريخ.

وقال: إنّ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا جزء من هذه المبادرة التي قد تنضم إليها إيطاليا أيضاً.

ويأتي الإعلان فيما يجري رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس جولة في الشرق الأوسط لإجراء محادثات بشأن الإستثمار مع الحكومتين السعودية والإماراتية. وبعد زيارة الرياض الإثنين، توجه ميتسوتاكيس الثلاثاء إلى أبو ظبي.

وقال بيتساس: إنّ تلك "المنظومة، وكونها منظومة دفاعية، لا تشكّل تهديداً للدول الأخرى في المنطقة".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال بيتساس: إنّ "نحو 130 موظفاً" سيرافقون عملية نشر الصواريخ.

وندّدت أحزاب المعارضة اليونانية بالخطوة على اعتبار أنها "مغامرة" خطرة.

وكتب النائب الأوروبي ديميتريس باباديموليس في تغريدة في كانون الثاني/يناير "سيشكل ذلك حضوراً عسكرياً يونانياً خارج منطقة المتوسط للمرة الاولى منذ عقود".