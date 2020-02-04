الحزب الديمقراطي: فوضى في الانتخابات التمهيدية في أيوا وتأخير في صدور النتائج

لم تصدر بعد نتائج الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب الديمقراطي يوم أمس في ولاية أيوا، وهناك ضبابية كبيرة محيطة بها. من المتقدِّم؟ ومن سيواجه الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020؟

عادة تبدأ النتائج الأولية بالظهور بعد ساعة على غلق الصناديق ولكن وسائل إعلام أميركية وصفت ليلة أمس (ليلة الفرز) "بالفوضى"، فيما قال الحزب الديمقراطي إن التأخير سببه بعض "التناقضات".

ورجحت بعض وسائل الإعلام أيضاً أن يكون العدد المرتفع للمرشحين الديمقراطيين هو السبب في التأخير، غير أن مراسلي شبكات أميركية مثل "سي إن إن" و"إم إس إن بي سي"، بعد ساعات من إغلاق أقلام الاقتراع، لم يجدوا ما يقولونه فكانوا يرددون "لا نعرف ماذا يجري وننتظر النتائج".

وصدرت إشاعات أيضاً متعلقة بتعطل تطبيق مخصص للانتخابات ولكن الحزب نفى تلك الإشاعة.

ساندرز يؤكد أنه في الصدارة

أكد السناتور بيرني ساندرز الذي يمثل الجناح اليساري للحزب الديمقراطي أنه جاء في الطليعة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، التي تشهدها ولاية أيوا الأميركية.

بحسب أرقام جزئية جمعتها حملة ساندرز ونشرتها ليل الإثنين الثلاثاء، يتقدم ساندرز، الذي وصفه ترامب بالـ"شيوعي" على بيت بوتيدجيدج في الانتخابات التي ستحدد مرشح الحزب في نهاية المطاف للاقتراع الرئاسي المقبل.

وأعلن فريق حملة ساندرز هذه المعطيات التي تشمل حوالى 40 بالمئة من مراكز التصويت ". وعمّت فوضى كبيرة في عملية فرز النتائج التي قد تؤجل إلى وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤولون في الحزب الديمقراطي إن النتائج قد تؤجل بما أنهم يتأكدون منها "يدوياً".

وتفيد هذه الأرقام أن ساندرز حصل على 28,62 بالمئة مقابل 25,71 بالمئة للمعتدل بوتيدجيدج و18,42 بالمئة للسناتورة إليزابيث وارن. وحل نائب الرئيس السابق جو بايدن في المرتبة الرابعة ب15,08 بالمئة في ما يعد أداء سيئا للرجل الذي بقي لأشهر في الطليعة في استطلاعات الرأي.

بيت بوتيدجيدج يؤكد أن أيوا حققت المفاجأة

من جهته زعم بيت بوتيدجيدج أنه حقق نصراً رغم أنه اعترف أن النتائج لم تصدر بعد. ويشغل بوتيدجيدج منصب عمدة في ولاية إنديانا وقال يوم أمس في وقت متأخر إن "كل شيء يشير إلى أننا ذاهبون إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيوهامبشير وأن أيوا صعقت الأمة".