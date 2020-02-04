شاهد: مدينة ريجيكا الكرواتية تدشن احتفالاتها كعاصمة للثقافة الأوروبية 2020

نظمت مدينة ريجيكا الكرواتية، التي تبعد نحو 90 دقيقة عن العاصمة زغرب، حفل افتتاح غنائي، إيذانا بإعلانها عاصمة للثقافة الأوروبية لسنة 2020. وكان ميناء المدينة أول فضاء في البلاد يحظى بشرف إطلاق الاحتفالات. وتتقاسم المدينة الكراواتية اللقب هذا العام مع مدينة غالاوي الأيرلندية لتكونا عاصمتي الثقافة الأوروبية. وقد حضرت العرض الاحتفالي 220 منظمة وجمعية، من نحو 40 بلدا.
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