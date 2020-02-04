أضخم أجراس العالم تُقرع في قصرٍ بالبرتغال بعد 20 عاماً من الصمت المطبق

بعد 20 عاماً من الصمت، قُرعت الأجراس الثمانية والتسعون في كاتدرائية قصر مافرا شمال العاصمة البرتغالية لشبونة، هذا القصر الفخم الذي بناه الملك جواو الخامس ليوثّق مدى القوة والسلطة والثروة التي تمتع بها أثناء حكمه للبلاد في القرن الثامن عشر.
وكانت الأجراس المعلّقة في برجي القصر الرخامي الضخم، توقفت عن الرنين في الحادي عشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2001، ومؤخراً خضعت تلك الأجراس لعمليات صيانة استمرت لعام ونصف العام.
وأجراس قصر مافرا الموزّعة على مجموعتين تعدّ الأضخم في العالم، ويتراوح وزن الجرس الواحد ما بين 15 كيلوغراماً وأكثر من تسعة أطنان.
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