فرنسا: محاكمة سبعة أشخاص في قضية "الوزير المزيف"

يخضع سبعة أشخاص للمحاكمة في باريس، يوم الثلاثاء بتهمة انتحال شخصية وزير فرنسي والاحتيال وسرقة عشرات الملايين من الأثرياء والمشاهير باستخدام سكايب وقناع سيليكون لوزير الخارجية جان إيف لو دريان.

وكان من بين ضحايا جان إيف لو دريان "المزيف"، الملياردير الآغا خان والذي خسر 20 مليون يورو.

ابتداءً من عام 2015، أجرى "الوزير المزيف" مكالمات هاتفية عبر تقنية اتصال الفيديو لأكثر من 150 شخصا، ثريا. تم خداع ثلاثة منهم بنجاح للحصول على أموال من أجل "عملية سرية" ووعد من قبل الدولة الفرنسية لسدادها.

ويقال إن الأموال المطلوبة، مخصصة لدفع فدية أو لعمليات مكافحة الإرهاب.

وقال لو دريان الحقيقي لوسائل الإعلام الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع "آمل أن تأخذ العدالة مجراها وأن تضمن معاقبة هؤلاء المحتالين كما يجب"، مضيفًا أن الأمر "مروع" وأنه "تعرض للإهانة" بسبب عمليات الاحتيال التي استخدم فيها أسمه.

العقل المدبر وراء الاحتيال

يُعتقد أن جيلبرت شيكلي، 54 عامًا، وأنتوني لاساريفيتش، 35 عامًا من أصول فرنسية إسرائيلية، هما العقل المدبر للمجموعة.

وفي عام 2015، أدانت محكمة فرنسية شيكلي غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الاحتيال في عامي 2005 و2006 حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركات مختلفة.

وألقي القبض عليه بعد عامين هاربا في أوكرانيا مع لاساريفيتش. كما عثرت الشرطة على صور لقناع سيليكون للأمير ألبرت الثاني أمير موناكو في هواتفهم الذكية، مما يشير إلى وجود خدعة أخرى في مراحل التخطيط.

ويخضع سبعة رجال للمحاكمة يوم الثلاثاء.

ويحاكم ستة أشخاص في القضية بمن فيهم شيكلي ولاساريفيتش بتهمة بالاحتيال والسابع بتهمة التخطيط لاستهداف الأمير ألبرت في عملية احتيال.

ضحايا الاحتيال

يقول ممثلو الادعاء إن الآغا خان، وهو الزعيم الروحي للمسلمين الإسماعيليين، تم خداعه من قبل مقلد لو دريان عام 2016. وقام بخمسة عمليات تحويل بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون يورو إلى بولندا والصين، تم تجميد ثلاثة دفعات واختفاء 7.7 مليون يورو.

ويرجح أن رجل الأعمال التركي إنان كيراك حول أكثر من 42 مليون يورو، معتقدا بأنها فدية لصحفيين تم احتجازهما كرهائن في سوريا.

وكان من بين المستهدفين بالرغم من فشل إقناعهم: علي بونجو، رئيس الغابون، ومؤسسة سيداكشن الخيرية الفرنسية للإيدز، والرئيس التنفيذي لشركة لافارج للإسمنت ورئيس أساقفة باريس.

كما حاولت مقلد لو دريان، إقناع الحكومة التونسية بشراء أربع طائرات هليكوبتر هجومية من طراز إيرباص تيغري مقابل 19 مليون يورو.

لدي موهبة

وينفي شيكلي ولاساريفيتش هذه الاتهامات، علما أنه في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي عام 2010 قال شيكلي إنه مفتون "بلعبة" الاحتيال.

وقال "إما أن يكون لديك موهبة أو لا، مثل الممثلين المشهورين. عندما يتعلق الأمر بي، يمكنك القول أن لدي موهبة".

يجدر بالذكر أن الموضوع ألهم قصة لفيلم بعنوان (اعتمد عليك) يمثل دور شيكلي الممثل الفرنسي فنسنت الباز عام 2015.