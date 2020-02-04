شاهد: معرض للنعال القديمة في متحف قصر بيتي في مدينة فلورنسا الإيطالية

فيما يقترب موسم استعمال النعال شيئا فشيئا، نظم معرض للأحذية والنعال القديمة في متحف قصر بيتي في مدينة فلورنسا الإيطالية، حيث عرضت نماذج تعود إلى العصر الروماني بتصميمها البسيط ولكنه أنيق وغالبا متواضع، مقارنة بنعال اليوم بالغة التعقيد والتنوع، وقد أصبحت تستجيب لكل الأذواق.

في العصور القديمة كانت الأحذية بمثابة نوع من بطاقة الهوية لصاحبها، فهي تبين جنسه أولا ومهنته، وهي تعكس مكانته الاجتماعية والاقتصادية، أكثر مما هو عليه الحال اليوم.

ويعود تاريخ النعال البسيطة منها إلى نحو عشرة آلاف سنة، وقد ازدهرت صناعتها في عهد الإغريق، الذين كانت الآلهة بالنسبة إليهم بمثابة عارض للأزياء تلبس أفضل ما يصنع.

وقد مهد الحذاء الإغريقي الطريق بعد قرون طويلة أمام حذاء "غاليغا" المصنوع من الجلد، والذي انتعله الجنود الرومان. ويلبي المعرض تطلعات المولعين بالملابس والأحذية، كما يلهم مصممي أزياء عالم السينما في هوليود، وهو يستمر حتى 19 من شهر نيسان/أبريل المقبل.