بحضور نجوم الفن العربي .. تشييع جثمان الفنانة نادية لطفي إلى مثواه الأخير

شارك عدد كبير من نجوم الفن المصري اليوم الأربعاء في مراسم تشييع جثمان الفنانة الراحلة نادية لطفي إلى مثواه الأخير.

ورحلت الفنانة الكبيرة يوم أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الفنانة ميرفت أمين إلى جانب دلال عبد العزيز وفيفي عبدو في طليعة النجمات اللواتي حضرن جنازة الفنانة الراحلة من مسجد مستشفى المعادي العسكري إلى مثواه الأخير.

هذا وحضر الجنازة المخرج مجدي أحمد علي والفنان سمير صبري، والفنان عبد العزيز مخيون.

وكتب الإعلامي اللبناني سامي كليب ناعيا رحيل الفنانة المصرية عبر صفحته الرسمية عبر موقع تويتر "لا شيء ضاهى سحر عينيها وجمالها وابداعها سوى شرف التزامها بقضايا أمتها .. #ناديا_لطفي....زمن الفن الجميل، والقلوب النابضة بالنضال....رحمة الله عليك".