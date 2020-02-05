تقرير أمريكي: تنظيم الدولة الإسلامية حافظ على قدراته بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي

أظهر تقرير هيئة أمريكية مستقلة الثلاثاء أنّ تنظيم الدولة الإسلامية حافظ على قدراته في سوريا رغم مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي وحذر من أن الإنسحاب المحتمل للقوّات الأمريكية من العراق قد يؤدي "على الأرجح" إلى عودة ظهور الجهاديين.

وجاء في تقرير مكتب المفتش العام في البنتاغون، وهو هيئة مستقلة مكلفة تحقيقات داخلية، أنّ مقتل البغدادي أواخر السنة الماضية في عملية للقوّات الخاصة الأمريكية في سوريا، لم يؤثر على قدرات التنظيم الجهادي.

تزعم البغدادي (48 عاما) تنظيم الدولة الإسلامية اعتبارا من 2014 وكان على رأس قائمة المطلوبين في العالم، وترأس "خلافة" امتدت على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، لكن بعد انهيارها تحول التنظيم إلى العمليات السرية.

وقتل البغدادي في عملية للقوّات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأعلن التنظيم تعيين أبو ابراهيم الهاشمي القرشي خلفا له.

وقال التقرير نقلا عن القيادة الأمريكية الوسطى المسؤولة عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط: إنّ تنظيم الدولة الإسلامية "حافظ على لحمته، مع هيكلية قيادة بقيت على حالها وشبكات سرية في مدن وتواجد في غالبية المناطق الريفية في سوريا".

واستنتجت كل من القيادة الأمريكية الوسطى ووكالة الإستخبارات العسكرية أنّ مقتل البغدادي "لم يتسبب بأي تراجع فوري لقدرات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا".

وامتد التوتر بين واشنطن وطهران إلى الأراضي العراقية الشهر الماضي. فقد قتلت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد في 3 كانون الثاني/يناير، وردّت طهران مستهدفة قاعدتين في العراق يستخدمهما جنود أمريكيون.

وفي العراق علقت القوات الأمريكية عملياتها ضد تنظيم الدولية الإسلامية بعد مقتل سليماني للتركيز على حماية قرابة 5200 عسكري أمريكي في العراق.

ويقدم التحالف بقيادية أمريكية التدريب والدعم الجوي للقوّات العراقية منذ 2014 لمساعدتها في دحر تنظيم الدولة الإسلامية، لكن تعليق العمليّات يعني أنّ ليس بإمكانه القيام بعمليات أو شن ضربات.

وصوّت البرلمان العراقي على رحيل القوات الأمريكية، لكن واشنطن رفضت ذلك. واستأنفت القوات العراقية عملياتها ضد الجهاديين مع التحالف بقيادة أمريكية في نهاية كانون الثاني/يناير.

وقال تقرير المفتش العام: "لم يتّضح ما إذا ستكون القوّات الأمريكية قادرة على البقاء في العراق أو مدى عملياتها" مضيفا: "لكن من دون تواجد للقوات الأمريكية في العراق، سيعاود تنظيم الدولة الإسلامية على الأرجح الظهور" في هذا البلد.