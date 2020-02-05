وزير الخارجية المغربي: علاقتنا بإسبانيا أفضل من الجزائر وموريتانيا

قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي إن علاقات بلاده بالجارة الأوروبية إسبانيا أفضل من تلك التي تربط المملكة بكل من الجزائر وموريتانيا.

وقال بوريطة: "أحسن علاقات جوار هي تلك التي تجمع المغرب مع إسبانيا، وللأسف هذه العلاقات غير موجودة مع الجارين الجزائري والموريتاني".

وجاءت تصريحات بوعيطة عقب جلسة للمصادقة على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.

وشدد بوريطة على أن التصديق المغربي لا يعني اتخاذ قرارات أحادية تفرض واقعاً معيناً على الجار الإسباني، مؤكداً أن واجب الحوار يقتضي فتح نقاش مع مدريد بشأن الحقوق البحرية.

وقال: "مملكة إسبانيا ليست فقط دولة جارة، بل هي أيضا شريك استراتيجي تربطها بها علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية، محكومة بروح التعاون والاحترام المتبادل وتغليب الحوار البناء ومنطق الشراكة العملية والإيجابية وتفعيل أسس حسن الجوار".

المغرب وصفقة القرن

وقال بوريطة أيضاً إن "مواقف المغرب بخصوص خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" يجب أن تكون عقلانية وليست عن طريق المزايدات الفارغة كما فعلت بعض الدول، وما يهم المغرب هو موقف السلطة الفلسطينية من موقفنا وليس ما تقوله الصحافة"

وأضاف رؤية المغرب للمبادرة الأمريكية كإيجابية كونها مبادرة ولكن دون أن تسلب حقوق الفلسطينيين.

وقال: "الفلسطينيون هم من لهم الحق في قبول الصفقة أو رفضها ولا يجب أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم".