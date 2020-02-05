فيروس كورونا: عدد الوفيات يقترب من 500 ومنظمة الصحة العالمية متفائلة في وقف انتشاره

ارتفعت حصيلة الوفيّات المؤكّدة في الصين جرّاء فيروس كورونا إلى 492 حالة وفاة، بعدما أعلنت سلطات مقاطعة هوبي أنّها أحصت الأربعاء 65 حالة وفاة جديدة. وأظهرت أرقام اللجنة الصحّية في تقريرها اليومي، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة في الصين إلى 24535 على الأقل.

وللحدّ من الأخطار، أعلنت هونغ كونغ الإثنين إغلاق كلّ نقاط العبور البرّية باستثناء جسرين، مع الصين القارّية. وتسبّب الوباء بوفاة شخص آخر خارج الصين، هو صينيّ وصل إلى الفلبين من ووهان.

إلى ذلك، تحدّثت سنغافورة وماليزيا وتايلاند الثلاثاء عن إصابة أشخاص بالفيروس لم يُقيموا أصلاً في الصين، فيما سجّلت إصابة في بروكسل بين ركّاب طائرة تمّ إجلاؤهم قبل يومين من ووهان.

دعوة لمزيد التضامن

من جهتها، اعتبرت منظّمة الصحّة العالميّة أنّ فيروس كورونا المستجدّ لا يشكّل "وباءً عالميًّا"، رغم أنّ تدابير مشدّدة لا تزال تتّخذ على الصعيد الدولي. وقالت منظمة الصحة إن الاجراءات الكبيرة التي اتخذتها الصين لاحتواء انتشار الفيروس، حالت إلى حد كبير دون انتشار العدوى في الخارج.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس خلال اجتماع في جنيف، إن 99% من عدد الإصابات بالفيروس وحصيلة عدد الوفيات جراءه سجلت في الصين، في حين أن 176 حالة وفاة فقط سجلت خارج البلد الآسيوي، وتحديدا في أكثر من 20 بلد، مبينا أنه لا داعي إلى الخوف والهلع.

وقال غيبريسوس إن الوضع الراهن لا يعني أن الأمر لن يسوء، ولكنه أشار إلى أنه هناك فرصة سانحة للعمل على وقف انتشار الفيروس، من خلال تضامن الدول، والمشاركة على مستوى نقل البيانات الحيوية المتعلقة بانتشار الفيروس.

في السياق ذاته، أكد رئيس استراتيجيات العمليات الطارئة في منظمة الصحة العالمية سكوت بندرغاست، أن منع انتشار عالمي للوباء يتطلب دعما هاما للدول التي تشكو أنظمتها الصحية ضعفا، مشيرا إلى إرسال المنظمة مساعدات طبية إلى نحو 24 بلدا.

الحد من التنقل

وواصلت الصين اتّخاذ إجراءات مشدّدة، في محاولة لاحتواء تفشّي الفيروس. فبعد فرض حجر صحّي على قسم كبير من مقاطعة هوبي، اتُخذت إجراءات جديدة للحد من التنقّل في ثلاث مدن في مقاطعة زيجيانغ الشرقية على بعد مئات الكيلومترات من ووهان.

وفي مقدّمة هذه المدن، هانغزو التي تبعد حوالى 150 كلم من شنغهاي، إضافة إلى تايزو ووينزو. وبلغ عدد المصابين في مقاطعة زيجيانغ 829 شخصًا، وهو ثاني أكبر عدد بعد هوبي.

"ثغرات وصعوبات"

وللمرّة الأولى، أقرّت الحكومة الصينيّة بداية الأسبوع بالتقصير في التعامل مع الأزمة الصحية. وطلبت اللجنة الدائمة في المكتب السياسي للحزب الشيوعي، تحسين سبل الردّ على الحالات الطارئة، في ضوء "ثغرات وصعوبات في طريقة التعامل مع الوباء". كذلك، أقرّت الحكومة الصينيّة بحاجتها "الملحّة" الى اقنعة واقية ونظارات حماية.

واقيل نائب رئيس الصليب الأحمر الصيني في هوبي شرق البلاد، لسوء إدارته الهبات من أموال ومعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما ذكرت السلطات الثلاثاء.

وتتعرض المنظمة منذ أيام لانتقادات رواد الانترنت والإعلام، وتساءل كثيرون عن سبب نقص الأقنعة لدى الأطباء المحليين، رغم الهبات من كل أرجاء العالم.

مستشفيات ضخمة

واستقبلت ووهان دفعات أولى من المرضى في مستشفى جديد، شيّد في عشرة أيّام ويضمّ ألف سرير. ويتوقّع أن يبدأ مستشفى آخر مماثل العمل في الأيّام المقبلة.

وقرّرت ماكاو من جهتها إغلاق جميع قاعات الكازينو، التي تشكل رئة اقتصادية في هذه المنطقة الصينية ذات الحكم الذاتي، على أن يسري هذا الإجراء أسبوعين.

اقتصاد مهدد

وبات الاقتصاد الصيني مهدّدًا، بعدما اضطرت شركات عدّة الى وقف أنشطتها على وقع تباطؤ الحركة السياحية، وتأثر انتاج الشركات العالمية. ودعت مدن عدة، بينها شنغهاي، الشركات الى مواصلة اغلاق أبوابها لأسبوع اضافي، فيما أرجأت مدارس وجامعات استئناف الدراسة.

والمفارقة أن بورصات الصين القارية سجلت ارتفاعا الثلاثاء بعد تراجع كبير الاثنين، وعزا محللون ذلك الى ارتياح محدود حيال التدابير التي اتخذها المصرف المركزي الصيني.

من جانبها، تناقش منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحليفتها روسيا الشهر المقبل، إمكان خفض الانتاج النفطي خلال اجتماع مرتقب في فيينا على خلفية فيروس كورونا، بحسب ما قالت وزارة النفط العراقية الثلاثاء. وتعقد أوبك وروسيا "اجتماعاً تقنياً مشتركا" الثلاثاء والأربعاء في فيينا، لبحث تراجع الأسعار.