أمين عام رابطة العالم الإسلامي يشيد بجهود كرواتيا في حفظ التعايش السلمي

أشاد السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي بالنموذج الكرواتي في التعايش السلمي بين مختلف الأديان.

وقال العيسى خلال زيارة تضمنت لقائه بالرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار-كيتاروفي إنه سعيد بقرار كرواتيا بتعزيز والترويج للحرية الدينية والتعايش السلمي بين الطوائف الدينية المتعددة في البلاد.

وتتمتع كرواتيا بسمعة جيدة كدولة تتيح حرية واسعة لممارسة العقائد المختلفة، حيث يعيش الأغلبية من المسيحيين الكاثوليك بجانب الصرب الأرثوذوكس والمسلمين في جو من التناغم والاحترام.

وتأتي تصريحات العيسى وزيارته لزاغرب بعد حوالي أسبوعين من ترأسه لوفد من علماء المسلمين شاركوا أحباراً من اليهود في إحياء ذكرى تحرير المعتقلين اليهود من معسكر أوشفيتز في بولندا بنهاية الحرب العالمية الثانية.

وعمل العيسى كوزير للعدل في السعودية عام 2009 قبل أن يتقلد منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي عام 2012 ثم أصبح اميناً عاما لرابطة العالم الإسلامي عام 2016.