شاهد: استمرار غزو القمامة لشوارع باريس بسبب إضراب العمال

أدى إضراب عمال جمع القمامة في فرنسا بسبب نية الحكومة تغيير خطط التقاعد إلى تراكمها في شوارع العاصمة باريس.

وضاقت الحركة على أرصفة شوارع باريس بسبب فيض الصناديق بأكياس القمامة بعد إضراب العمال عن العمل في ستة من أصل سبعة مصانع لحرق القمامة.

ويثير تراكم القمامة مخاوف العديد من السكان بشأن عودة غزو القوارض والجرذان لشوارع عاصمة الأنوار وهي مشكلة عانت منها العاصمة الفرنسية في عدة مناسبات خلال الأعوام القليلة الماضية.

وانتقل نفس الوضع لمدينة مارسيليا الساحلية حيث أدى الإضراب إلى تراكم حوالي ثلاثة آلاف طن من القمامة بشوارع ثاني أكبر مدينة فرنسية.

وتعترض العديد من النقابات العمالية الفرنسية على نية الحكومة رفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عاماً.