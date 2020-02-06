رقم قياسي جديد.. 13 مليون سائح زاروا المغرب عام 2019

استقبل المغرب خلال العام 2019 حوالي 13 مليون سائح ما يشكل رقما قياسيا، بزيادة أكثر من 5 بالمئة مقارنة مع العام 2018، بحسب أرقام رسمية أعلنت يوم الأربعاء.

وأفاد مرصد السياحة في بيان أنّ القطاع سجل خلال العام الماضي نحو 13 مليون وافد، كما ارتفع عدد الليالي 5 بالمئة لتبلغ 25,2 مليون ليلة.

واستقبلت فنادق مدينتي مراكش وأكادير (جنوب) 57 بالمئة من أعداد الليالي. وهما أهم وجهتين سياحيتين في المغرب.

وحقق القطاع مداخيل بلغت 78,6 مليار درهم (نحو 8 مليار دولار)، مقابل 73,04 مليار درهم (7,5 مليار دولار) في العام 2018.

وعزا البيان هذا الإرتفاع إلى "النمو الإيجابي في أهم الأسواق المصدرة للسياح" نحو المغرب، وفي مقدمتها فرنسا واسبانيا.

لكن الحصيلة الرسمية للسياحة تتضمن أيضا زوار المملكة من المغاربة المقيمين في الخارج، الذين تشكل أعدادهم في المعدل نحو نصف العدد الإجمالي للسياح.

واستفادت السياحة المغربية خلال السنوات الأخيرة من تعدد الخطوط الجوية منخفضة الكلفة التي تربط مطارات المملكة بعدة مدن أوروبية.

وتشكل السياحة قرابة 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للمغرب، كما تمثل احد أهم موارده من العملات الصعبة إلى جانب الصادرات والتحويلات المالية من المهاجرين.