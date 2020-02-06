بسبب النزاع الدائر في اليمن .. إقليم والونيا البلجيكي يوقف رخص بيع أسلحة للسعودية

أعلنت سلطات إقليم والونيا البلجيكي الخميس توقفها عن بيع أسلحة للملكة العربية السعودية بسبب النزاع الدائر في اليمن.

وجاء في بيان أصدره مكتب الوزير-رئيس الإقليم في بيان اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أن "رفض الوزير-الرئيس اليو دي روبو منح ترخيص لسلاح الجو السعودي، واضعا في اعتباره المأساة اليمنية".

وأضاف "علاوة على ذلك، يرفض روبو منح أي ترخيص لوزارة الدفاع السعودية".

لكن، سيستمر الحرس الملكي والحرس الوطني السعوديين في تلقي شحنات الأسلحة.

وبررت سلطات الإقليم الفرنكوفوني ذلك بأن "هذه الأسلحة موجهة لحماية أعضاء العائلة الملكية (الحرس الملكي) والمواقع الدينية الرمزية أو لحماية البلاد (الحرس الوطني) داخل حدود السعودية وليست موجهة للاستعمال في اليمن".

وتتولى السلطات التنفيذية للأقاليم في بلجيكا (الفلمنك، والونيا، بروكسل) إصدار رخص التصدير لمصنّعي الأسلحة.

وصارت الرياض مؤخرا، وفق جريدة "ليكو"، الزبون الأول في سوق الأسلحة بإقليم والونيا. وقدرت قيمة المبيعات بـ 225 مليون يورو عام 2018، أي ما يقارب ربع إجمالي قيمة مبيعات الإقليم (950 مليون يورو).

وأشادت رابطة حقوق الإنسان بـ"الالتزام المستقبلي" لدي روبو، لكنها تأسفت لغياب الشفافية حول الرخص السارية.

وشرح المستشار القانوني للرابطة مانويل لامبرت لوكالة فرانس برس، أن "الرخصة صالحة لـ18 شهرا، ولا نعلم أن انتهت صلاحية الرخص التي تم إسنادها أم تم تجديدها".

وجاء قرار رئيس الحكومة السابق (2011-2014) الذي صار رئيسا لوالونيا منتصف عام 2019، في حين يستمر وجود السفينة السعودية "بحري ينبع" في بحر المانش في إثارة سخط منظمات غير حكومية فرنسية وبلجيكية.

ودانت الخميس 17 منظمة غير حكومية فرنسية وصول سفينة بحري ينبع ـالمتوقع بعد ظهر الخميس في مدينة شيربورغ (شمال-غرب)- المشبه في أنها جاءت لشحن أسلحة فرنسية الصنع موجهة للاستخدام في اليمن.

وفي بلجيكا، يشتبه في أن شركة بحري تصل بانتظام مدينة أنفير لشحن أسلحة تستخدم في النزاع اليمني. ورفعت منظمات غير حكومية عدة قضايا لإيقاف تسليم تلك الشحنات.

ويوجد أغلب مصنّعي الأسلحة البلجيكيين في إقليم والونيا. وتوفر شركتا "سي ام اي" في مدينة لياج و"اف ان هيرستال" -اللتان يملكهما الإقليم- 4400 وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

ومنذ عام 2015، أدت الحرب في اليمن حيث تقاتل السعودية قوات متمردة، إلى مقتل عشرات ألاف الناس أغلبهم مدنيون، وفق عدة منظمات إنسانية.